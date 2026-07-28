Ingreso a la UNCuyo para mayores de 25 años sin secundario: requisitos y fecha límite.

La Universidad Nacional de Cuyo habilitó la inscripción para la segunda edición del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años. Esta propuesta académica está destinada a alumnos que no hayan completado sus estudios de Educación Secundaria, pero deseen comenzar una carrera universitaria durante el ciclo lectivo 2027.

El trayecto formativo tiene como objetivo brindar herramientas indispensables para el proceso de admisión y la adaptación a la vida universitaria. El plazo de inscripción conluye el próximo viernes 31 de julio.

El curso se desarrollará durante seis semanas, iniciando formalmente el miércoles 12 de agosto . El dictado se realizará bajo una modalidad mixta que combina instancias presenciales y virtuales:

UNCUYO: todo listo para la segunda edición del curso nivelatorio para alumnos mayores de 25 años sin secundario. Imagen creada con IA

Este esquema fue diseñado para facilitar la participación de personas con responsabilidades laborales o familiares.

Clases presenciales: todos los miércoles por la mañana.

El cursado es híbrido, es decir, con clases presenciales y virtuales.

Requisitos de inscripción

El ingreso para mayores de 25 años sin título secundario está contemplado en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior (LES) y ratificado institucionalmente mediante la Ordenanza 111/2024 del Consejo Superior de la UNCUYO.

Para postularse, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Edad: tener 25 años cumplidos al momento de completar la inscripción.

Estudios: contar con los estudios primarios completos.

Experiencia laboral: acreditar trayectoria en el rubro o área afín a la carrera elegida.

Preparación específica: presentar acreditación de capacitaciones o cursos vinculados con el área de estudio (requisito excluyente).

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Documentación necesaria y proceso de selección

Al momento de realizar la inscripción digital, las personas interesadas deberán adjuntar la siguiente documentación en formato PDF o imagen legible:

DNI (frente y dorso).

Constancia o certificado de estudios primarios completos.

Certificados o comprobantes que acrediten la experiencia laboral afín.

Currículum vitae y certificados de preparación específica.

Todas las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por representantes de las facultades e institutos de la casa de estudios. Si la comisión lo considera necesario, podrá convocar a los aspirantes a una entrevista individual para profundizar sobre la información presentada.

Para obtener más información o resolver dudas sobre el proceso, la UNCUYO habilitó los siguientes canales de atención: