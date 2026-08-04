Buscan una familia para una niña de 11 años: la Justicia de Mendoza lanzó un llamado público para su adopción

El Juzgado de Gestión Judicial Asociada de Familia (GEJUAF) de Maipú lanzó una convocatoria pública para la adopción de una niña de 11 años, identificada con "G" .

De acuerdo con la descripción difundida por la Justicia, G. es una niña tímida y amorosa , que disfruta jugar, escuchar música, bailar zumba y que recientemente comenzó a practicar fútbol, actividad con la que se encuentra muy entusiasmada.

En el ámbito educativo asiste a una escuela especial, donde participa activamente de las propuestas, especialmente aquellas vinculadas con el arte y las actividades creativas.

Respecto de su salud, presenta un buen estado general y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , herramienta que le permite acceder a distintos derechos y prestaciones. Además, realiza tratamientos psicológico y psiquiátrico que la ayudan a trabajar aspectos vinculados con su historia de vida y el tiempo que permaneció en hogares de cuidado.

Actualmente también mantiene un vínculo significativo con su madrina institucional, con quien realiza salidas recreativas que disfruta especialmente, además de participar en las actividades, festejos y paseos organizados por la residencia donde vive.

Qué familia busca la Justicia

La convocatoria señala que se busca una familia que pueda ofrecerle un entorno seguro, afectuoso y respetuoso, promoviendo su desarrollo personal y acompañándola en la adquisición de nuevas habilidades.

También se considera fundamental que quienes decidan adoptarla den continuidad a sus tratamientos de salud y la acompañen en las actividades que disfruta.

Otro aspecto importante es que la niña expresó su deseo de mantener el contacto con sus hermanos, por lo que se espera que la futura familia pueda respetar y favorecer ese vínculo.

Cómo postularse

Las personas interesadas en ser tenidas en cuenta para este proceso de adopción pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al 261 679-9541.

Desde la Justicia recordaron que este tipo de convocatorias públicas se realizan cuando resulta necesario ampliar la búsqueda de familias adoptivas para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar.