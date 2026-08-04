Mendoza tendrá un mega test drive gratuito: cómo manejar los últimos modelos de Fiat, Jeep y RAM

Los amantes del mundo automotor tendrán una oportunidad única este fin de semana en Mendoza . Grupo Lorenzo organizará una jornada de pruebas de manejo abiertas al público en Chacras Park , donde los asistentes podrán conducir algunos de los modelos más destacados, además de acceder a beneficios comerciales exclusivos .

Con entrada libre y gratuita , el próximo sábado 8 de agosto , de 9 a 18 , Chacras Park, ubicado sobre Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras , en Luján de Cuyo , será sede de una experiencia pensada para quienes desean conocer de cerca las últimas novedades del mercado automotor.

La propuesta, organizada por Grupo Lorenzo , reunirá en un mismo espacio a cuatro marcas del grupo Stellantis comercializadas por la empresa en Mendoza: Jeep, RAM, Fiat y Leapmotor . Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer los vehículos, recibir asesoramiento personalizado y realizar pruebas de manejo de distintos modelos.

Los asistentes podrán probar una amplia variedad de unidades, que abarcan desde pick-ups hasta vehículos electrificados y modelos urbanos .

Pick-ups y vehículos de trabajo

RAM Dakota.

Fiat Titano.

Movilidad electrificada

Leapmotor B10.

Leapmotor C10.

Jeep Renegade Híbrida.

Modelos urbanos

Fiat 600.

Fiat Cronos.

Además de los test drive, la jornada ofrecerá un espacio de experiencia de marca con desayuno de bienvenida, obsequios para los asistentes y promociones exclusivas para quienes estén interesados en adquirir un vehículo.

La actividad está dirigida tanto a quienes buscan comprar su primer auto o renovar el actual como a los aficionados de la industria automotriz que quieran conocer las últimas tecnologías y tendencias en movilidad.

Foto: Grupo Lorenzo

Cómo solicitar un test drive

Quienes deseen reservar una prueba de manejo o realizar consultas podrán comunicarse con los siguientes números, según la marca de interés: