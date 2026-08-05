Ahorrá hasta un 30% en combustible en Mendoza: todas las promociones vigentes en YPF, Shell y Axion

Descuentos en combustible: cómo ahorrar hasta 30% en YPF, Shell y Axion durante agosto de 2026

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Por Sitio Andino Economía







YPF, Shell y Axion cuentan con distintas promociones para ahorrar en combustible, una ayuda clave para quienes necesitan cargar el tanque semana tras semana. La mayoría de los beneficios están concentrados en bancos, billeteras virtuales y las aplicaciones oficiales de las petroleras, con descuentos que, según el caso, pueden llegar hasta el 30%.

Carga nocturna, autodespacho y entidades bancarias configuran la forma de ahorrar en YPF. Foto: NA Cómo ahorrar en YPF Estas son las principales promociones disponibles en la petrolera:

Carga nocturna y autodespacho: ofrece un 6% de descuento todos los días para las cargas realizadas entre las 0 y las 6 , siempre que el pago se realice con dinero en cuenta desde la aplicación de YPF. Además, en las estaciones que cuentan con autodespacho se puede sumar otro 3% de ahorro.

, siempre que el pago se realice con dinero en cuenta desde la aplicación de YPF. Además, en las estaciones que cuentan con Socios ACA: acceden a un 5% de descuento todos los días en estaciones adheridas, con un tope de reintegro mensual. El beneficio se aplica validando el carnet desde la app.

todos los días en estaciones adheridas, con un tope de reintegro mensual. El beneficio se aplica validando el carnet desde la app. Banco Nación: brinda un 20% de descuento los viernes pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de BNA. Tope de reintegro de $10.000.

los viernes pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de BNA. Banco Macro: los miércoles ofrece un 20% de ahorro con tarjetas Platinum (tope de $15.000) y eleva el beneficio al 30% para clientes Selecta con tarjetas Visa Signature, con topes de entre $20.000 y $25.000 , pagando mediante QR desde la app del banco o MODO.

con tarjetas Platinum (tope de $15.000) y eleva el beneficio al 30% para clientes Selecta con tarjetas Visa Signature, con topes de entre , pagando mediante QR desde la app del banco o MODO. Banco Galicia: 10% de descuento para la cartera general (tope de $10.000).

(tope de $10.000). Banco Patagonia: los jueves ofrece hasta un 25% de ahorro para clientes con plan sueldo que paguen con tarjetas Visa de débito o crédito. Tope mensual de $15.000. Banco Nación y Patagonia ofrecen descuentos en Axion. Foto: Yemel Fil Cómo ahorrar en Axion Estas son las promociones vigentes en la petrolera:

Días Quantium (lunes y viernes): la app ON Axion aplica un 10% de descuento en cargas de nafta y diésel Quantium, sujeto a los topes semanales establecidos por la plataforma.

la app ON Axion aplica un y diésel Quantium, sujeto a los topes semanales establecidos por la plataforma. Banco Nación (vía MODO): los viernes se suma a la promoción general del banco con un 20% de reintegro para pagos con tarjetas de crédito a través de BNA+. Tope mensual de $10.000 .

los viernes se suma a la promoción general del banco con un para pagos con tarjetas de crédito a través de BNA+. . Banco Patagonia: los jueves ofrece una grilla de beneficios según el segmento del cliente: 20% con débito para cartera general (tope de $7.500), 20% con crédito para clientes Singular (tope de $10.000) 25% para clientes Singular con plan sueldo (tope de $15.000).

los jueves ofrece una grilla de beneficios según el segmento del cliente: Nación, Patagonia y Galicia ofrecen descuentos en Shell. Foto: Yemel Fil Cómo ahorrar en Shell Estas son las promociones disponibles en las estaciones de la marca:

Banco Nación: 20% de descuento los viernes pagando con MODO, con un tope de $10.000.

los viernes pagando con MODO, con un tope de $10.000. Banco Patagonia: los jueves ofrece descuentos de hasta 25% , según el segmento del cliente.

los jueves ofrece , según el segmento del cliente. Banco Galicia: 10% de descuento los domingos.

los domingos. Miércoles de V-Power: la app Shell Box aplica un 10% de descuento en combustibles V-Power (nafta o diésel), con un tope de $4.000 por transacción por semana. En todos los casos, es recomendable revisar las condiciones de cada promoción antes de cargar combustible, ya que los topes de reintegro, medios de pago y vigencias pueden modificarse o estar sujetos a cambios según cada entidad financiera o petrolera.