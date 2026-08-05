Las Provincias recibieron en julio el menor nivel de fondos discrecionales desde 2005

El ajuste a las provincias sigue creciendo y ya perdieron casí el 70% de los fondos discrecionales

Las transferencias no automáticas del Gobierno a las provincias cayeron 68,6% interanual el mes pasado y acumulan una baja del 62,8% en lo que va de 2026. Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe concentraron seis de cada diez pesos distribuidos , mientras que San Juan, La Rioja y Santiago del Estero apenas recibieron fondos nacionales. De esta manera, julio quedó registrado como el mes con el menor envío de recursos discrecionales de la Nación a las provincias en las últimas dos décadas .

Según un informe de la consultora Politikon Chaco , elaborado a partir de datos de Presupuesto Abierto y del INDEC, las transferencias no automáticas totalizaron $98.611 millones y retrocedieron 68,6% en términos reales frente al mismo mes de 2025, con una inflación estimada del 1,9% para el período. No hay un antecedente peor desde 2005 .

Tres conceptos explicaron ocho de cada diez pesos girados: la Universalización de la Jornada Extendida, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales . El primero concentró $34.821 millones, equivalentes al 35,3% del total, y alcanzó a quince distritos. Los ATN sumaron $30.000 millones, con una participación del 30,4%, mientras que las cajas previsionales completaron los envíos con $14.000 millones, el 14,2% del total.

Uno de los datos salientes de julio fue la reaparición de los Aportes del Tesoro , que habían estado ausentes durante mayo y junio. El Gobierno distribuyó $30.000 millones en partes iguales entre seis provincias : Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba recibieron $5.000 millones cada una. El monto quedó lejos de reflejar la recaudación real del fondo. En julio ingresaron $114.193 millones, por lo que los recursos girados representaron apenas el 26,3% de lo recaudado ese mes .

La motosierra de Javier Milei recortó en un 70 por ciento las transferencias discrecionales a las provincias

La misma dinámica se observa en el acumulado del año. Entre enero y julio, el fondo ATN recaudó $690.851 millones y distribuyó $151.000 millones, el 21,9% del total. El porcentaje fue apenas superior al 19,1% registrado durante el mismo período de 2025. La diferencia, de $539.851 millones, permanece sin asignar.

Las cajas previsionales provinciales, a su vez, arrastran una deuda. En julio solo cobraron La Pampa y Neuquén, mientras que en junio únicamente recibió fondos Corrientes. Pese a tener convenios vigentes, quedaron afuera Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Chubut.

Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, arriba del podio

La distribución territorial volvió a mostrar una fuerte concentración. Buenos Aires recibió $19.181 millones, el 19,5% del total, casi en su totalidad por la jornada extendida, que explicó el 95% de lo percibido por la provincia. La Pampa se ubicó segunda, con $10.184 millones y una participación del 10,3%, en este caso por transferencias a su caja previsional. Santa Fe completó el podio con $10.099 millones, equivalentes al 10,2%. Más atrás aparecieron Córdoba (8,1%), Entre Ríos (6,9%) y Catamarca (6,3%). Entre las seis jurisdicciones concentraron el 61% de los fondos distribuidos durante el mes.

En el otro extremo, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero no alcanzaron, cada una, el 0,3% del total mensual. Otras quince provincias registraron caídas interanuales, tres de ellas superiores al 90%: CABA se desplomó un 99,5%, Salta un 96,8% y Santiago del Estero un 96,6%.

Las subas, cuando se produjeron, respondieron más a una baja base de comparación que a un cambio de tendencia. La Pampa trepó un 4.089,1% y Misiones un 1.796,8%, mientras que San Luis y Entre Ríos aumentaron un 286,4% y un 103,7%, respectivamente. El propio informe advierte que estos porcentajes deben interpretarse con cautela, debido a las bases fluctuantes y a la asignación puntual de fondos específicos.

Un cuadro que se repite mes a mes

El acumulado de los primeros siete meses de 2026 confirma la tendencia: se transfirieron $738.201 millones, con una caída real del 62,8% frente al mismo período de 2025. Se trató, una vez más, del peor comienzo de año desde 2005. La composición se mantuvo sin grandes cambios: la Jornada Extendida (26%), los ATN (20%) y las cajas previsionales (18%) explicaron la mayor parte de los envíos.

Por jurisdicción, Buenos Aires lideró el acumulado con el 20,1%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (12,7%), Entre Ríos (8%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%). En el extremo opuesto, Río Negro y La Rioja apenas reunieron el 0,7% entre ambas.

De las catorce provincias que recibieron ATN durante el año, Misiones fue la más beneficiada, con $20.000 millones, seguida por Entre Ríos ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones cada una). Chubut, Córdoba y Santa Cruz cerraron la lista, con montos de entre $4.000 millones y $6.500 millones.

La comparación de más largo plazo termina de dimensionar el ajuste. Frente al mismo tramo del último año de la gestión de Alberto Fernández, las transferencias no automáticas cayeron un 83,2%, con provincias que rozaron retrocesos del 100%. Un recorte que no muestra señales de reversión.