4 de agosto de 2026
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Monotributo

Recategorización del monotributo: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacer el trámite

La recategorización de monotributistas ante ARCA finaliza en las próximas horas. Qué contribuyentes están obligados a hacer el trámite.

Recategorización del monotributo: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacer el trámite

Recategorización del monotributo: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacer el trámite

Por Sitio Andino Economía

Dos veces al año, millones de personas adheridas al monotributo deben revisar su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si les corresponde cambiar de categoría dentro del régimen simplificado. La recategorización es un trámite obligatorio que se realiza en función de la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.

El objetivo es verificar si los ingresos y demás parámetros continúan encuadrando dentro de la categoría vigente o si corresponde subir o bajar de escala. Además, ARCA incorporó la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación registrada por el organismo y propone una categoría, agilizando considerablemente el procedimiento.

Los cuatro parámetros que analiza ARCA

Para determinar la categoría correcta del monotributo, los contribuyentes deben revisar cuatro variables principales. Si alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría actual, corresponde efectuar la recategorización:

  • Ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses,
  • Energía eléctrica consumida,
  • Alquileres devengados, en caso de corresponder,
  • Superficie afectada a la actividad económica.

Quiénes no tienen que hacer el trámite

No todos los monotributistas están obligados a recategorizarse. En ese caso, quedan exceptuados:

  • Quienes mantienen exactamente la misma categoría y continúan dentro de todos los parámetros permitidos.
  • Quienes tienen menos de seis meses de actividad dentro del régimen.

Paso a paso: cómo hacer la recategorización del monotributo

El trámite de la recategorización del monotributo se realiza de manera completamente online desde el portal oficial de ARCA.

  • Ingresar al sitio con CUIT y Clave Fiscal.
  • Acceder al servicio Monotributo.
  • Seleccionar la opción "Recategorizarme".
  • Revisar la información de facturación que muestra el sistema.
  • Confirmar o corregir los datos correspondientes a ingresos, alquileres, energía y superficie.
  • Verificar la categoría resultante.
  • Confirmar el trámite y descargar el comprobante.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y permite obtener la nueva credencial de pago.

Hasta cuándo hay tiempo y desde cuándo se paga la nueva categoría

La recategorización del monotributo ante ARCA se realiza dos veces por año en los siguientes períodos:

  • Hasta el 5 de febrero.
  • Hasta el 5 de agosto.

Una vez completada la recategorización, los nuevos valores comienzan a regir desde el mes siguiente. En el caso de la recategorización de agosto de 2026, la nueva cuota impactará en los pagos posteriores al trámite. Por eso, revisar la situación fiscal antes del vencimiento no solo evita sanciones, sino que también permite mantener actualizada la categoría correspondiente dentro del monotributo.

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