El patentamiento de motos creció más del 30%: estos son los modelos más vendidos

La venta de motos en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años . En julio de 2026 se patentaron 71.217 motos 0 km , una cifra que confirma la tendencia alcista del sector y lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del mercado automotor.

El dato representa una suba del 3,4% respecto de junio y un crecimiento del 30,4% interanual , consolidando una recuperación que se mantiene desde comienzos del año.

Mientras que los autos continúa condicionado por los altos precios y una demanda más limitada , las motos avanzan impulsadas por su mayor accesibilidad.

La diferencia entre ambos segmentos se amplió en julio: mientras en 2025 se habían patentado más autos que motos, en 2026 el escenario se invirtió y las ventas de las motos fueron 38% superiores a las de automóviles .

Honda lidera el mercado y la Wave 110 es la más vendida

El crecimiento del sector podría llevar a un año histórico. En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos acumulan una suba del 43,8% y, de mantenerse la tendencia, el mercado podría acercarse a las 935.000 unidades.

Entre las marcas, Honda mantiene el liderazgo con 15.209 patentamientos en julio, seguida por Gilera (8.590), Motomel (8.186), Keller (7.341) y Corven (6.348).

Honda mantiene el liderazgo con 15.209 patentamientos en julio.

En modelos, el ranking está dominado por motos de baja cilindrada: la Honda Wave 110 fue la más elegida con 8.300 unidades, seguida por la Keller KN110 (6.288) y la Gilera Smash (6.251).

De acuerdo con datos difundidos por Ámbito Financiero, la combinación entre precios más accesibles, mayor demanda y nuevas condiciones del mercado explica el fuerte crecimiento de un segmento que podría cerrar 2026 como uno de sus mejores años.