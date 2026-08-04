4 de agosto de 2026
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Motocicleta

El patentamiento de motos creció más del 30%: estos son los modelos más vendidos

El mercado de motos atraviesa un boom en Argentina: creció más del 30% en un año y ya supera a los autos. Cuáles son las marcas y modelos líderes.

El patentamiento de motos creció más del 30%: estos son los modelos más vendidos

El patentamiento de motos creció más del 30%: estos son los modelos más vendidos

Por Sitio Andino Economía

La venta de motos en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. En julio de 2026 se patentaron 71.217 motos 0 km, una cifra que confirma la tendencia alcista del sector y lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del mercado automotor.

El dato representa una suba del 3,4% respecto de junio y un crecimiento del 30,4% interanual, consolidando una recuperación que se mantiene desde comienzos del año.

La diferencia entre ambos segmentos se amplió en julio: mientras en 2025 se habían patentado más autos que motos, en 2026 el escenario se invirtió y las ventas de las motos fueron 38% superiores a las de automóviles.

Honda lidera el mercado y la Wave 110 es la más vendida

El crecimiento del sector podría llevar a un año histórico. En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos acumulan una suba del 43,8% y, de mantenerse la tendencia, el mercado podría acercarse a las 935.000 unidades.

Entre las marcas, Honda mantiene el liderazgo con 15.209 patentamientos en julio, seguida por Gilera (8.590), Motomel (8.186), Keller (7.341) y Corven (6.348).

Honda mantiene el liderazgo con 15.209 patentamientos en julio.

Honda mantiene el liderazgo con 15.209 patentamientos en julio.

En modelos, el ranking está dominado por motos de baja cilindrada: la Honda Wave 110 fue la más elegida con 8.300 unidades, seguida por la Keller KN110 (6.288) y la Gilera Smash (6.251).

De acuerdo con datos difundidos por Ámbito Financiero, la combinación entre precios más accesibles, mayor demanda y nuevas condiciones del mercado explica el fuerte crecimiento de un segmento que podría cerrar 2026 como uno de sus mejores años.

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