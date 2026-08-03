Autos en baja, motos en alza: las dos caras que dejó julio para el mercado automotor en Mendoza y el país

Mientras los patentamientos de autos siguen en baja, las motos continúan consolidando su crecimiento . Así lo reflejan los últimos datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que muestran dos comportamientos bien distintos para julio tanto a nivel nacional como en Mendoza.

En la provincia, el mercado de vehículos livianos y pesados registró una caída interanual más moderada que el promedio nacional, mientras que las motos volvieron a crecer, aunque a un ritmo inferior al observado en el resto del país.

Durante julio se patentaron 43.758 vehículos en todo el país , lo que representó una baja del 30,3% respecto del mismo mes de 2025. En comparación con junio, el retroceso fue del 7,7%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 339.359 unidades, un 12,8% menos que en igual período del año pasado.

En Mendoza, el desempeño fue algo mejor que el promedio nacional. La provincia registró 1.782 patentamientos durante julio, frente a los 2.363 de igual mes de 2025, lo que implicó una caída interanual del 24,6% . En la comparación mensual también hubo un descenso, aunque más moderado que el nacional. En el acumulado del año, Mendoza suma 14.293 vehículos patentados, un 8,7% menos que en los primeros siete meses de 2025.

Datos de ACARA sobre el mercado de autos en julio de 2026.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado atraviesa una etapa de adaptación marcada por una mayor oferta de modelos, una fuerte competencia entre marcas, el avance de la electromovilidad y mejores condiciones de financiación. En ese contexto, aseguró que el segundo semestre mantendría niveles similares de patentamientos y remarcó la necesidad de contar con incentivos fiscales que impulsen la actividad.

Motos: el crecimiento continúa, aunque Mendoza avanza a menor ritmo

El panorama es diferente cuando analizamos el comportamiento en el mercado de motos. Durante julio se patentaron 71.217 motovehículos en el país, un 30,4% más que un año atrás y un 3,4% por encima de junio. Entre enero y julio ya se patentaron 511.986 unidades, lo que representa un crecimiento acumulado del 41,9% respecto de 2025.

Datos de ACARA sobre el mercado de motos en julio de 2026.

En Mendoza también hubo crecimiento, aunque bastante más moderado. Durante julio se patentaron 1.702 motos, un 9,7% más que en igual mes del año pasado. Sin embargo, frente a junio se observó una baja del 4,3%. En los primeros siete meses del año, la provincia acumula 15.301 unidades, un incremento del 15,4% interanual.

Qué autos y motos fueron los más vendidos en julio de 2026

En el segmento de los automóviles y comerciales livianos, Toyota volvió a ubicarse al frente del ranking nacional con 7.102 unidades, seguida por Fiat y Volkswagen. Entre los modelos, la Toyota Hilux conservó el primer puesto, seguida por el Fiat Cronos y la Ford Ranger.

En motos, Honda mantuvo un cómodo liderazgo con 15.209 patentamientos, seguida por Gilera y Motomel. El modelo más vendido del mes fue nuevamente la Honda Wave 110S, por delante de la Keller KN110-8 y la Gilera Smash.

El patentamiento de motos subió más del 30% en un año.

Un mercado con dos velocidades

Los datos de julio vuelven a mostrar un mercado automotor dividido. Mientras la comercialización de autos continúa en retroceso, las motos mantiene una tendencia positiva.

En Mendoza, esa diferencia también se observó: la provincia mostró una caída más contenida que la media nacional en vehículos, pero un crecimiento de motos considerablemente menor al registrado en el conjunto del país.