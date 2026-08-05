5 de agosto de 2026
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La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking de autos más vendidos: cuáles completan el Top 10

La Hilux mantuvo el liderazgo, aunque con una ventaja más ajustada. Qué autos y camionetas dominaron las ventas durante julio en Argentina.

La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking de autos más vendidos: cuáles completan el Top 10

La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking de autos más vendidos: cuáles completan el Top 10

Por Sitio Andino Economía

El mercado de autos en Argentina, por cuarto mes consecutivo, tiene a la Toyota Hilux como líder en el ranking, aunque con una diferencia más ajustada frente a su principal escolta, el Fiat Cronos.

Según indicó Infobae, la camioneta fabricada en Zárate registró 2.812 patentamientos, mientras que el sedán producido en Córdoba alcanzó las 2.122 unidades. Además, tres pick ups lograron ubicarse dentro de los 10 vehículos más vendidos del mes.

Toyota Hilux, 2.812 patentamientos

La pick up de Toyota volvió a quedarse con el primer puesto del mercado argentino y mantiene el liderazgo desde octubre de 2025, con la única interrupción del Peugeot 208 en marzo de este año.

Fiat Cronos, 2.122 patentamientos

El modelo fabricado en Córdoba fue uno de los grandes protagonistas del mes. Sus ventas crecieron 6,3% respecto de junio, lo que le permitió consolidarse como el segundo vehículo más vendido.

El Cronos también logró ampliar su ventaja frente al Peugeot 208 en el acumulado anual.

La venta de fiat creció 6,3% respecto de junio.

La venta de fiat creció 6,3% respecto de junio.

Ford Ranger, 1.768 patentamientos

La pick up de Ford quedó como la segunda camioneta más vendida del país. En julio registró una baja del 4,2%, aunque mantiene una fuerte competencia interna con la Ford Territory por el liderazgo de la marca.

Ford Territory, 1.564 patentamientos

El SUV importado desde China continúa como uno de los modelos destacados de 2026. La versión híbrida representa cerca de la mitad de sus ventas y lo mantiene como el vehículo importado más vendido del año.

Toyota Yaris Cross, 1.339 patentamientos

Fue el modelo con mejor desempeño entre los principales vendedores de julio. El nuevo SUV de Toyota aumentó sus ventas 22,5% frente a junio y se acerca al grupo de los 10 más vendidos del año.

Volkswagen Tera, 1.199 patentamientos

El SUV compacto de Volkswagen mantuvo el liderazgo de su segmento. En julio creció 3,7% mensual, aunque quedó por debajo de sus mejores registros del año.

Peugeot creció 1,4% sus ventas respecto a junio.

Peugeot creció 1,4% sus ventas respecto a junio.

Peugeot 208, 1.190 patentamientos

El modelo producido en Palomar mostró una leve recuperación, con una suba del 1,4% frente a junio, aunque quedó lejos del primer puesto que había alcanzado meses atrás.

Volkswagen Amarok, 1.178 patentamientos

La pick up de Volkswagen volvió a ubicarse entre los más vendidos pese a transitar su último año en el mercado. Sus ventas cayeron 6,3% mensual.

Toyota Yaris, 1.101 patentamientos

El compacto importado recuperó protagonismo y volvió al Top 10 después de varios meses. En julio fue nuevamente el modelo importado más vendido de su segmento.

Chevrolet Tracker, 1.007 patentamientos

El SUV fabricado en Argentina cerró el ranking y se mantuvo como el modelo nacional más vendido de su segmento. Sin embargo, julio fue su peor mes del año, con una caída del 12,4% frente a junio.

Chevrolet tracker tuvo su peor caída, aunque se mantiene en el top 10.

Chevrolet tracker tuvo su peor caída, aunque se mantiene en el top 10.

Con estos resultados, el mercado automotor mantiene una tendencia donde las pick ups y los SUV ganan protagonismo, mientras los modelos tradicionales enfrentan una competencia cada vez mayor por precio y accesibilidad.

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