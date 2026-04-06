Provincias en crisis: caída de coparticipación y aumento de conflictos estatales en 2026

Desde el inicio de este año, ninguna de las provincias argentinas ha permanecido ajena a la conflictividad laboral en el sector público . El dato es contundente: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó al menos 92 conflictos de trabajadores estatales en todo el territorio nacional, de los cuales el 80,4% continúan activos y sin resolución a la vista .

La causa estructural es conocida, pero sus efectos sobre los presupuestos provinciales se agravan mes a mes: la recaudación de origen nacional que llega a las provincias (la coparticipación ) acumula su tercer descenso interanual consecutivo .

En marzo de 2026, los Recursos de Origen Nacional (RON) registraron una caída de 3,8% en términos reales , mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) cayó 7,0% interanual . El promedio del primer trimestre resulta devastador para las provincias: -6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación . Se trata de la caída más sostenida desde el cambio de gestión nacional .

Para dimensionar el impacto de la motosierra de Javier Milei, es necesario considerar el peso que las transferencias nacionales tienen en las finanzas provinciales . Según datos del Ministerio de Economía correspondientes a 2023 (últimos oficiales), la Coparticipación representa, en promedio, el 44,8% de los ingresos provinciales totales . Si se suman los demás recursos de origen nacional , ese guarismo asciende al 54,0% . En las provincias con menor desarrollo económico relativo (como Formosa, Jujuy o La Rioja), esa dependencia supera ampliamente el 60% .

El panorama no mejora al observar los recursos propios. Desde diciembre de 2023, los Recursos de Origen Provincial (ROP) acusan una caída real promedio del 7,3% respecto al período inmediatamente anterior. En enero de 2026, último dato disponible, la contracción interanual fue de 3,5%. Así, la crisis fiscal provincial no obedece a un único factor, sino a la convergencia de ingresos nacionales y propios simultáneamente debilitados.

Frente a este cuadro, el Gobierno nacional dispuso un esquema de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). En el primer trimestre de 2026, Corrientes encabezó la lista de beneficiarias con más de $14.000 millones, seguida por Misiones ($9.500 millones), Salta ($7.500 millones) y Mendoza ($7.000 millones). Sin embargo, el CEPA advierte que en 2025 ninguna provincia recibió por este mecanismo más del 2% de sus ingresos totales: los adelantos mitigan, pero no resuelven el problema de fondo.





image Javier Milei con los gobernadores. En medio de negociaciones y conflictos en las provincias abrió la billetera.







El gasto provincial, acorralado por los salarios

Para comprender por qué la caída de ingresos se traduce tan directamente en conflictos laborales, es preciso examinar la estructura del gasto de las jurisdicciones. En todas las provincias analizadas, los servicios sociales (que incluyen salarios docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y jubilaciones) concentran entre el 70% y el 80% del presupuesto total. En Santa Fe, este bloque equivale al 73,9% del gasto; en Córdoba, al 75,2%; en Tucumán, al 73,6%; y en Santa Cruz, al 71,9%.

Esta rigidez presupuestaria hace que cualquier ajuste derivado de menores ingresos impacte, casi inevitablemente, sobre las remuneraciones del sector público.

Un mapa de la conflictividad

El mapa de disputas laborales cubre prácticamente la totalidad del territorio argentino, con gradaciones según la intensidad y los sectores involucrados.

Entre Ríos y Río Negro presentan seis focos de conflicto activos, que abarcan educación, empleo público, sector judicial, policía, salud y jubilaciones. Catamarca, Córdoba, Corrientes y Santa Cruz registran cinco áreas en disputa simultánea. En la mayoría de los casos, el denominador común es el mismo: las propuestas de incremento salarial ofrecidas por los gobiernos provinciales quedan sistemáticamente por debajo de la inflación acumulada.

En Chaco, la suspensión de la cláusula gatillo y denuncias por recortes de hasta el 80% en el Fondo Estímulo del Ministerio de Producción encendieron las protestas. En Jujuy, las marchas incluyeron represión policial. En Santa Fe, docentes retomaron la histórica "Carpa Blanca" y trabajadores municipales rechazaron la conciliación obligatoria. En Tierra del Fuego, el temor al pago de haberes en cuotas mantiene en estado de alerta a varios gremios.

Allí donde se alcanzaron acuerdos paritarios (como en Mendoza con docentes y judiciales, o en La Pampa con empleados públicos), el consenso es frágil, con porcentajes que pierden ostensiblemente contra la inflación y buena parte de los convenios incluye cláusula de revisión que, los propios firmantes, advierten podrían reabrirse antes de lo previsto.

Un círculo que se retroalimenta

La lectura del CEPA identifica una dinámica circular: la retracción del consumo interno reduce la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias, los dos tributos que alimentan la Coparticipación. Esa caída afecta los recursos provinciales, que se ven obligados a contener el gasto salarial. El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales deprime aún más el consumo, y el ciclo se reproduce.

En un intento de interrumpirlo, el Gobierno nacional anunció un régimen de adelantos de fondos coparticipables para doce provincias (entre ellas Catamarca, Chaco, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego), con un tope de $400.000 millones, con una tasa del 15%, y que deberán devolverse las provincias antes de fin de año. El mecanismo, sin embargo, no amplía los recursos disponibles: los adelanta. Las provincias beneficiadas recibirán hoy lo que deberán devolver a lo largo del año con intereses, con el agravante de que las perspectivas de recuperación de la recaudación no son, por ahora, alentadoras.

En este contexto, el poder de negociación de las provincias frente al Estado nacional queda progresivamente erosionado. La conflictividad laboral que se registra en 2026 no es, en este sentido, un fenómeno coyuntural ni circunscripto a demandas sectoriales, sino el síntoma más visible de un desequilibrio fiscal que, en ausencia de medidas estructurales, seguirá presionando sobre los servicios públicos esenciales que los estados provinciales tienen la obligación de sostener.