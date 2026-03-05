5 de marzo de 2026
{}
El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

En plenario provincial, el gremio de trabajadores de la Educación avaló la propuesta salarial y es el primero en cerrar con el Gobierno. También se aprobó un plan de lucha.

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.

Foto: Prensa SUTE
La organización sindical conducida por Gustavo Correa aceptó el incremento del 10% —en dos tramos— sobre el básico para docentes y celadores, y otros aspectos no salariales que había reclamado el sector.

El ofrecimiento fue votado favorablemente por trece departamentos, en tanto que las cinco comunas restantes lo rechazaron. Los congresales que participaron llevaron el mandato que bajaron las escuelas en los plenarios departamentales desarrollados el miércoles.

Además, en el principal ámbito de debate del gremio se aprobó un plan de lucha que incluye acciones sindicales como movilizaciones y manifestaciones en reclamo de distintos puntos que afectan a la educación. La primera de ellas se dará este sábado 7 de marzo, cuando el SUTE se pliegue al tradicional “Contra Carrusel” durante los actos vendimiales.

Esta es la propuesta que aprobó el SUTE para docentes de Mendoza

  • Aumento salarial del 10% al básico (ítem 1003 y Estado Docente 1313), dividido en dos tramos: 7% en marzo y 3% en mayo, aplicable a docentes de todos los niveles y modalidades. Base de cálculo: diciembre de 2025.

  • Actualización del Salario Mínimo Neto Provincial Docente Garantizado según la antigüedad, con valores que irán desde $780.450 a los $826.650, a los que deberá adicionarse los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595.

    Ese índice garantiza que ningún agente podrá cobrar un monto menor al establecido, esencialmente una maestra que recién se inicia, sin zona ni antigüedad, cuyo haber quedaría por debajo de esas sumas. En el caso de docentes que revistan horas cátedra, el beneficio se liquidará en forma proporcional a las que cumpla.

Salario Mínimo Garantizado
El salario m&iacute;nimo garantizado acordado por el SUTE en paritarias.

  • Incorporación de suplencias por artículo 48 al cobro del ítem arraigo, ampliando el alcance de este adicional para quienes cubren cargos u horas que quedan vacantes.

  • Formación para titulares en cambio de funciones, con dos perfiles posibles: pedagógico y administrativo. Cuando estos docentes pasen a cumplir esas tareas, sus horas en el aula podrán ser cubiertas por suplentes que también accederán al ítem arraigo.

  • Reubicación de docentes suplentes afectados por el cierre de Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), permitiendo que quienes tengan incumbencias en otros centros puedan trasladarse para garantizar la continuidad laboral.

  • Protección especial para docentes suplentes que estén a un año de jubilarse, con el objetivo de evitar la pérdida de su fuente de trabajo en el tramo final de su carrera.

  • Movimientos estatutarios en la Jerarquía Directiva, que incluirán la evaluación de vacantes de director, vicedirector y regente para avanzar en un nuevo concurso de traslado, ascenso e ingreso.

  • Movimientos estatutarios en el nivel Secundario, que contemplan traslados, concentración, acrecentamiento e ingreso, con el objetivo de ordenar la carrera docente y otorgar mayor estabilidad laboral.

  • Nueva emisión del Bono de Secundaria prevista para 2027, como parte de las medidas acordadas en la negociación paritaria.

  • Creación de una comisión para revisar los descuentos por enfermedades inculpables, especialmente para evitar la pérdida del ítem arraigo en casos de intervenciones quirúrgicas u otras licencias médicas.

Cierre en legislatura del paro convocado por la CGT a nivel nacional, sute
Paritarias: el SUTE acept&oacute; la oferta salarial para el primer semestre de 2026.

Esta es la propuesta que aprobó el SUTE para celadores de Mendoza

  • Incremento salarial del 10% al básico conformado, con 7% de aumento en marzo y 3% en mayo, en los mismos términos que para el personal docente.

  • Ampliación del cupo de celadores que perciben el ítem “tareas diferenciadas”, con 200 nuevos trabajadores que podrán acceder a ese adicional.

  • Pago del adicional por tareas diferenciadas a quienes aún no lo habían percibido, en el marco de los acuerdos alcanzados en la paritaria.

  • Avances en los traslados de celadores dentro del sistema educativo, para ordenar funciones y mejorar la cobertura de servicios en las escuelas.

Cómo siguen las paritarias en Mendoza

Si bien esta aceptación trae alivio al oficialismo, lo cierto es que el resto de los gremios estatales aún continúa negociando la suba de salarios. Incluso en los otros dos sectores más importantes de la Administración Pública Provincial — Salud (Ampros) y Administración Central (ATE)— el diálogo está estancado, con la amenaza del Ejecutivo de implementar el aumento por decreto si no se destraba la situación.

"La decisión de avanzar por decreto busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores", indicaron desde Casa de Gobierno. Desde ATE reclamaron la reapertura del ámbito de negociación, bajo advertencia de iniciar acciones legales en caso de mantenerse la postura de la patronal.

