El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

Aumento salarial del 10% al básico (ítem 1003 y Estado Docente 1313) , dividido en dos tramos: 7% en marzo y 3% en mayo , aplicable a docentes de todos los niveles y modalidades. Base de cálculo: diciembre de 2025.

Actualización del Salario Mínimo Neto Provincial Docente Garantizado según la antigüedad, con valores que irán desde $780.450 a los $826.650, a los que deberá adicionarse los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595.

Ese índice garantiza que ningún agente podrá cobrar un monto menor al establecido, esencialmente una maestra que recién se inicia, sin zona ni antigüedad, cuyo haber quedaría por debajo de esas sumas. En el caso de docentes que revistan horas cátedra, el beneficio se liquidará en forma proporcional a las que cumpla.