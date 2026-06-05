La Legislatura de Mendoza analiza incorporar WhatsApp y Telegram a las notificaciones judiciales

La Legislatura de Mendoza comenzó a analizar una iniciativa que propone incorporar las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp y Telegram , como medios válidos para realizar determinadas notificaciones judiciales .

El proyecto fue presentado por el senador provincial por San Rafael Pedro Serra y actualmente se encuentra en estudio dentro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado , donde continuará siendo debatido con el objetivo de alcanzar consensos y perfeccionar la propuesta.

La iniciativa apunta a modernizar los mecanismos de comunicación judicial , incorporando herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos.

Según se plantea en el proyecto, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea permitiría agilizar los procesos judiciales , reducir tiempos administrativos y acercar el sistema a las nuevas formas de comunicación digital.

Sin dejar de lado las formalidades legales

Desde la propuesta remarcan que la incorporación de estas herramientas no implicaría reemplazar todos los mecanismos vigentes, sino sumar una alternativa que pueda utilizarse de acuerdo con las características y la relevancia de cada caso.

En ese sentido, el proyecto contempla mantener las formalidades de notificación actualmente vigentes, respetando las garantías procesales y los procedimientos establecidos por la legislación. La iniciativa continuará siendo analizada en comisión antes de avanzar en su tratamiento legislativo.

Acelerar los tiempos de la justicia