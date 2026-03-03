Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial Prensa AMProS

Por Sitio Andino Política







Este martes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó una nueva propuesta salarial del gobierno provincial, por las paritarias 2026. La decisión fue tomada por los delegados, por unanimidad.

La semana pasada el gremio rechazó la primera propuesta del Ejecutivo, que era del 5% en marzo y del 2% en mayo. Ahora, la fue de 7% en marzo y 3% en mayo, pero nuevamente recibió la respuesta negativa.

Ampros paritarias 24-02-26 (01) Este martes, no hubo acuerdo en las paritarias de salud. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Qué dijeron desde AMProS Tras el encuentro, el gremio realizó una asamblea en las inmediaciones de la Subsecretaría de Trabajo y los delegados dijeron que no a la propuesta salarial.

"No sólo por ser insuficiente, también porque es indigna. Esta propuesta es un porcentaje que no llega al 2% por mes en seis meses, es decir que el aumento no alcanza para comprar un kilo de carne ya que representa en la clase 1, un incremento de 17 mil pesos", manifestó la secretaria General, Claudia Iturbe.