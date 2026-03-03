3 de marzo de 2026
Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial

AMProS tuvo una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo y los delegados tomaron la decisión por unanimidad. De cuánto fue la propuesta.

Prensa AMProS
Este martes, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó una nueva propuesta salarial del gobierno provincial, por las paritarias 2026. La decisión fue tomada por los delegados, por unanimidad.

Ampros paritarias 24-02-26 (01)
Este martes, no hubo acuerdo en las paritarias de salud.

Qué dijeron desde AMProS

Tras el encuentro, el gremio realizó una asamblea en las inmediaciones de la Subsecretaría de Trabajo y los delegados dijeron que no a la propuesta salarial.

"No sólo por ser insuficiente, también porque es indigna. Esta propuesta es un porcentaje que no llega al 2% por mes en seis meses, es decir que el aumento no alcanza para comprar un kilo de carne ya que representa en la clase 1, un incremento de 17 mil pesos", manifestó la secretaria General, Claudia Iturbe.

