3 de marzo de 2026
Sitio Andino
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lo anunció en la PDAC, en Canadá. La compañía global confirmó su desembarco en la provincia en un contexto de creciente interés inversor por la minería mendocina.

La vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvieron encuentros con los principales actores de la industria minera y financiera.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

Desde Toronto, donde el Gobierno de Mendoza participa de la convención de minería más importante del mundo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que la empresa First Quantum Minerals abrirá oficinas en la provincia. El anuncio se realizó en el marco del Argentina Day, un espacio donde autoridades nacionales y provinciales presentan el potencial del país ante inversores internacionales.

Vice gobernadora Hebe Casado, ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, Shantal, Sebastián Piña. Apertura oficinas minería en Mendoza
La delegación de Mendoza en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) profundizó en Toronto la estrategia de posicionamiento internacional de la provincia.

En ese contexto, detalló que mantuvieron reuniones con “dos grandes de la minería: First Quantum, que anunció la apertura de sus oficinas en la provincia de Mendoza y BHP, que tiene en su departamento de exploración el foco puesto en investigar y eventualmente desarrollar proyectos”.

Una señal del interés global por el cobre mendocino

First Quantum Minerals es una compañía global especializada en la producción de cobre, níquel, oro y otros metales estratégicos. Opera minas de larga duración en cinco continentes y emplea a aproximadamente 20.000 personas. El cobre, principal foco de la empresa, es considerado un metal clave para la electrificación, la infraestructura energética y la transición hacia energías renovables.

comitiva —integrada por la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña— mantuvo encuentros que confirmaron la apertura
Referentes globales de la minería hacen foco en la provincia.

La firma explora activamente en África, América del Norte y del Sur, Asia y Australia. En América del Sur, apunta especialmente a pórfidos de cobre, incluyendo nuevos proyectos de desarrollo en Argentina -entre ellos en Mendoza- y Perú.

El desembarco con oficinas en Mendoza representa un paso concreto dentro de esa estrategia regional y, según el Gobierno provincial, constituye una señal clara del creciente interés por el potencial geológico local.

“Sabemos el gran interés en desarrollar inversiones en nuestra provincia y en el país”, sostuvo Latorre, al tiempo que remarcó la evolución de Mendoza “como ecosistema atractivo para desarrollar inversiones mineras”.

Cambios en la provincia y nuevas reglas de juego

La ministra también hizo hincapié en el proceso de transformación que atraviesa Mendoza en materia minera. “Lo que ha significado de dos años a esta parte el cambio en la vinculación y comunicación con la comunidad, las herramientas para agilizar y dinamizar los procesos y la transparencia”, enumeró.

En el Gobierno interpretan que estos factores —mayor previsibilidad normativa, diálogo social y modernización administrativa— están comenzando a traducirse en decisiones empresariales concretas, como el desembarco de Quantum.

La participación en la PDAC funciona como vidriera internacional para mostrar ese nuevo escenario. Allí, las provincias argentinas buscan posicionarse frente a un mercado global que demanda cada vez más cobre y minerales críticos para la transición energética.

La apertura de oficinas de First Quantum en Mendoza se inscribe en ese contexto: una combinación de interés geológico, condiciones institucionales y estrategia política orientada a atraer inversiones de largo plazo.

Para la provincia, el anuncio no sólo implica la llegada de una empresa de escala global, sino también una señal hacia el mercado internacional sobre el lugar que Mendoza busca ocupar en el mapa minero argentino.

