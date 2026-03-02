Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta.

Un hombre que sufrió un grave accidente en bicicleta en la ciclovía de Godoy Cruz, demandó a la Municipalidad de ese departamento y ahora cobrará casi $70 millones como indemnización por los daños ocasionados tras las lesiones sufridas en el siniestro.

El demandante, un visitador médico que al momento del accidente tenía 35 años , demandó a la Municipalidad de Godoy Cruz y la justicia le dio la razón, al entender que “la mecánica del accidente quedó debidamente acreditada, surgiendo de manera indubitada la falta del cuidado de la municipalidad en ejercicio del poder de policía sobre la bicisenda”.

La víctima sufrió heridas de gravedad producto del siniestro, entre ellas un traumatismo de cráneo y otras lesiones que lo obligaron a ser sometido a distintas cirugías. Por esto, estuvo internado 6 días.

Según consta en la demanda, todo ocurrió el 28 de enero del 2023 en la ciclovía paralela a calle Pascual Segura, a metros de Bejamín Matienzo, sobre el final de la calle Beltrán, en Godoy Cruz.

El profesional aseguró que al traspasar el paso a nivel, retomó la ciclovía y luego de unos metros su bicicleta fue interrumpida abruptamente por una deformación del asfalto de la ciclovía, lo que provocó que perdiera la estabilidad para luego morder la banquina y salir despedido contra un árbol.

Producto del accidente el hombre sufrió lesiones en su cráneo, rostro, rodilla derecha y tórax.

En ese entonces, el hombre se desempeñaba como visitador médico y era un empleado con sueldo acreditado, por lo que, con esa documentación, la justicia entendió que la Municipalidad de Godoy Cruz debía responder por los daños ocasionados ante la pérdida de varios días de trabajo.

En la sentencia, el Primer Tribunal de Gestión Asociado ordenó una indemnización de $69.500.000, monto al que se le deberán sumar todos los intereses ocasionados durante la investigación del caso.