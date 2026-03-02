Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña.

Una mujer fue hallada muerta en Uspallata luego de varias horas de intensa búsqueda en Alta Montaña, tras la denuncia de paradero que había radicado un familiar suyo, en tanto que ahora la justicia investiga cómo ocurrió el fatal desenlace.

La víctima, domiciliada en Uspallata, fue hallada sin vida cerca de las 5 de este lunes cerca del Grupo de Artillería de Montaña 8, lugar donde se había centralizado la búsqueda, en base a la información aportada por la familia de la damnificada al denunciar el paradero.

La principal hipótesis es que la víctima habría sufrido una caída , muriendo, posiblemente, al sufrir algunos golpes. No obstante, los detectives esperan el resultado de algunas pericias para confirmar la causa de muerte.

Según fuentes policiales , cerca de las 17 del domingo se denunció el paradero de una joven domiciliada en Uspallata , quien había desaparecido. El familiar que declaró, aseguró que el GPS del celular de la damnificada indicaba una zona cercana al GAM 8.

Entonces, con esa información se desplegó un importante operativo de búsqueda, con efectivos policiales, la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña, los drones, gendarmes y demás rescatistas.

Lamentablemente, cerca de las 5, los detectives dieron con el cuerpo sin vida de la mujer.

En la escena del hallazgo trabajó Policía Científica y ahora la justicia intenta determinar la causa de muerte.

De acuerdo a las primeras testimoniales y pericias del lugar del hecho, se cree que la víctima habría sufrido un accidente. En ese sentido, se supo que la fémina hacía senderismo y que, posiblemente, se dirigía al Cerro de la Cruz, donde sufrió cayó. "Tenía un golpe muy fuerte en la cabeza", indicó una alta fuente policial.

No obstante, por el momento no se descarta ninguna hipótesis hasta que finalicen todas las pericias ordenadas por los investigadores.

El caso es instruido por la fiscalía de Luján de Cuyo.