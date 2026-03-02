2 de marzo de 2026
Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El caso de la menor atrincherada en una escuela de La Paz derivó en una casa judicial por abuso sexual agravado.

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 

Foto: Daniel Cano
 Por Pablo Segura

El abordaje estatal hacia la menor de 14 años que en setiembre pasado se atrincheró en una escuela de La Paz portando un arma de fuego, tuvo una inesperada derivación en las últimas horas, cuando la justicia ordenó la detención de un celador de ese establecimiento al sospechar un caso de abuso sexual hacia la adolescente.

El acusado, de quien no trascendió su identidad, fue detenido el viernes pasado y este lunes será imputado por la fiscal Laura Nieto. El delito será por abuso sexual agravado por lo que, al menos por ahora, seguirá detenido.

La situación del sospechoso es complicada. Es que la menor habría asegurado, en sus entrevistas con profesionales de la salud, que fue víctima de un abuso sexual por parte de un empleado de la escuela, en tanto que algunas pericias habrían sostenido esta versión.

Alumna atrinchera, La Paz
Fuerte conmoción en La Paz por la derivación de la investigación por la menor atrincherada.

Fuerte conmoción en La Paz por la derivación de la investigación por la menor atrincherada.

Esto generó un enorme despliegue policial hasta que, producto de una larga negociación, la policía logró que la menor desistiera de su accionar, entregando el arma.

A partir de ese momento, la niña (y su familia también) comenzó un largo abordaje con distintos organismos gubernamentales. En ese sentido, el Equipo Técnico Interdisciplinario realizó varias entrevistas con la menor, y a partir de esas medidas, surgió la acusación.

Fuentes judiciales dijeron que la niña denunció, en un primer momento, que había sido víctima de un abuso sexual. Luego también se investigó un posible caso de grooming, y finalmente las pericias dieron sustento a la posibilidad del abuso.

Entonces, este viernes la fiscal que recibió la denuncia, Laura Nieto, ordenó la detención del acusado, causando una fuerte conmoción en todo La Paz, sobre todo en el seno de la comunidad de la escuela Marcelino Blanco.

