Abrieron los comicios en Mendoza: ¿Qué se vota este domingo en las elecciones 2026?

Desde las 8 de este domingo 22 de febrero se desarrollan las elecciones 2026 en Mendoza, en las que se renueva la mitad de los Concejos Deliberantes de seis departamentos: Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, en la comuna sureña se eligen 24 convencionales municipales.
Si bien se registraron algunas demoras en la apertura de mesas por tardanza o ausencia de las autoridades designadas por la Junta Electoral provincial, los comicios se llevan adelante mayoritariamente con normalidad en esos municipios, que van hoy a las urnas por haber desdoblado sus comicios de aquellos celebrados en octubre de 2025.
La votación se extenderá hasta las 18, cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales, que será enviado posteriormente a la junta electoral.
Está previsto que los primeros resultados oficiales se conozcan alrededor las 21 y que el conteo se desarrolle de forma ágil, ya que en esta oportunidad se contabiliza solo una categoría (a excepción de San Rafael, donde se vota dos).
Consultá el padrón electoral 2026 en Mendoza
La Junta Electoral provincial habilitó el padrón definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en estas elecciones legislativas municipales.
En todos los departamentos se renueva la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos hay una categoría adicional en la boleta.
Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se eligen 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.
¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?
Los documentos válidos para votar en las elecciones 2026 son:
DNI libreta verde y libreta celeste
DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)
DNI Electrónico Nuevo (vigente desde febrero de 2026)
Libreta de enrolamiento
Libreta cívica
Quiénes son los candidatos en las elecciones 2026 en Mendoza
Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. A continuación, todos los candidatos y las boletas que encontrará el elector en las mesas de votación.