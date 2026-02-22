Abrieron los comicios en Mendoza: ¿Qué se vota este domingo en las elecciones 2026?

Desde las 8 de este domingo 22 de febrero se desarrollan las elecciones 2026 en Mendoza, en las que se renueva la mitad de los Concejos Deliberantes de seis departamentos: Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz . Además, en la comuna sureña se eligen 24 convencionales municipales .

Si bien se registraron algunas demoras en la apertura de mesas por tardanza o ausencia de las autoridades designadas por la Junta Electoral provincial, los comicios se llevan adelante mayoritariamente con normalidad en esos municipios, que van hoy a las urnas por haber desdoblado sus comicios de aquellos celebrados en octubre de 2025 .

Se vota el 22 de febrero Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

La votación se extenderá hasta las 18 , cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales , que será enviado posteriormente a la junta electoral.

Está previsto que los primeros resultados oficiales se conozcan alrededor las 21 y que el conteo se desarrolle de forma ágil , ya que en esta oportunidad se contabiliza solo una categoría (a excepción de San Rafael, donde se vota dos).

Elecciones municipales 2023, boleta unica.jpeg En las elecciones 2026 de Mendoza vuelve a votarse con boleta única. Foto: Yemel Fil

Consultá el padrón electoral 2026 en Mendoza

La Junta Electoral provincial habilitó el padrón definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en estas elecciones legislativas municipales.

Si tiene problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Qué se vota en las elecciones 2026 en Mendoza

En todos los departamentos se renueva la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos hay una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se eligen 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2026 son:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) DNI Electrónico Nuevo (vigente desde febrero de 2026)

(vigente desde febrero de 2026) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Quiénes son los candidatos en las elecciones 2026 en Mendoza

Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. A continuación, todos los candidatos y las boletas que encontrará el elector en las mesas de votación.

MAIPÚ

Frente Maipú Crece

Emiliano Sallei Mariángeles García Marcelo Castello Hernán Sartorio Vanesa Perea Gustavo De Blas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

María Ángeles De Blasis José Ortega Gabriel López Camila Vicino Cristian Brescia Sol Díaz de Manuelli

Frente Verde

Carlos "Charly" Quiroz Cristina Deruggero Romina Amoruso Gastón Amaya Vilma Álvarez Ignacio "Nacho" Ronchi

Frente Libertario Demócrata

Catalina Garay Lira Daniel Sosa Leonardo Sanz Alejandra Ribosqui Fernando Tello López Yanina Debandi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Nicolás Cortez Verónica Paiz Tupac Coletti Roumec Yanina Ibazeta Paloma Martin Hugo Daniel Avila

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

Pablo Rey María Emilia Scatolón Cristian Di Betta Marina Bizzotto Antonio Nerviani Cintia Stocco

LUJÁN DE CUYO

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Mónica Maroto Felipe Fiorentini Gabriel Lima Micaela Franco Marcos Barzarelli Viviana Barzarelli

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Germán Kemmling Cecilia Luna Morena Rodríguez Jesús Manno María José Prospiti Juan Carlos Completa

Frente Patria

Paloma Scalco Bruno Ceschin Diego Lobato Patricia Moyano Carlos Brondo Dhanna Moyano

Frente Verde

Emir Laurel Norma Lucero Patricia Ramírez Jorge Laime Ali Flores Yesica Medina

Frente Libertario Demócrata

Marcelo "Lolo" González Ana Lucía Gordillo Ernesto Escribano Celia Chavarría Cristina Pizzurno Matías del Campo

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Franco Ricco Candela Herrero Marianetti Hueique Rodríguez María Eugenia García Maximiliano Coz Alejandra Vargas

Protectora Fuerza Política

Luciana Arenas Roberto Lobos Lourdes Videla Guillermo Morsella Verónica Arguello Federico Lobos

RIVADAVIA

Partido Sembrar

Rodrigo Godoy Corina Caruso Mariano Amprino Carolina Ferreyra Federico Arce

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Magalí Cozzari Diego Jofré Marcelo Gómez Elsa Arenas Mario Bustos

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Pamela Ochoa Nelson Santarelli Sebastián Correa Rosana "Roxi" Giménez Juan "Chino" Quiroga

Frente Patria

César Estavilla Paola Molina Diego Ceferino María Gabriela Carrera Elea González

Frente Verde

Miriam "Mimi" Di Pietro Maxi Ibáñez Rocío Sosa Gustavo Palacio Florencia Bravo

Frente Libertario Demócrata

Mariam Moreno Osvaldo Salinas Carla Olmedo Héctor Freire Brenda Cornejo Moreno

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Estefanía Torralba Edgardo Mira Celeste Videla Agustín Torralba Daniel Videla

SANTA ROSA

Frente Santa Rosa Gana

Magdalena Ascurra Leonardo Saile Hernán Dubé Soledad Navarro Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Leandro Barrera Soledad Garciandia Gabriel Palermo Liliana Castillo Alberto Serrano

Ahora Santarrosinos

Débora Quiroga José Peláez Mariela Angélico Julio Leguizamón Zahira Álvarez

Frente Verde

Richard Cobo Laura Guiñe Fiona Rocha Joaquín Gil Maricel Ojeda

Frente Libertario Demócrata

Nora San Sebastián Ricardo Ruiz Érica González José Antonio Visaguirre Lucía San Sebastián

LA PAZ

Frente Elegí Gestión La Paz

Alberto "Beto" Roza Karen Martínez Nicolás "Colacho" Pérez Lorena Herrera Alan Natel

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Nelson Poroyán Maribel Pérez Fabián Platero Camila Rosales Jesús Quiroga

Frente Verde

Melisa del Castillo Emiliano Timpanaro Marisa Corales Sergio Caicedo Luciana Pereyra

Frente Libertario Demócrata

Liliana Rosas Juan José Serrano Eugenia Villagra Juan Carlos García Marta Eva Fernández

Partido de los Jubilados

Mario Ochoa Deolinda Bustos Ceferino Gómez Susana Escudero José Luis Sosa

SAN RAFAEL (CONCEJALES)

Frente San Rafael en Marcha

Francisco Perdigues Sol Indiveri Anabel Lucero Alejandro Corra Luciana Fernández Juan Gassmann

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Juan Pablo Vignoni Valentina Sánchez Romina Giraudo Francisco Meardi Paula Luciana Pérez José Luis Guardia

Frente Verde

Fabiola Carrión Daniel Diaz Marisa Silva Pedro Siri Daniela Fiori Tiago Alfaro

Alianza San Rafael Futuro

Marcos Martínez Daniela Chinellato Daniel Mazurenco Gisela Flores Iván Gombau Patricia Alonso

Frente Libertario Demócrata

Evelina Martos Carlos Daniel Pérez Javier Farré Patricia Vignardi Diego Villarruel Marcela Zancanaro

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Cecilia Olivera Wilson Córdoba Dulce Tillar Alexander Oporto Axel Toledano Marlene Puebla

SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES)

Frente San Rafael en Marcha

Emir Félix Cristina Da Dalt Alfredo Juri Sticca Matilde Pronotto Renzo Gili Paula Fuentes Danilo Pelayes Sara Gil Alberto Alzaa Carina Bordón Juan Fernández Pamela Torres Paola Calle Juan Ángel Vázquez Roxana Ruiz Paulo Campi María Paz Sotelo Gustavo González Patricia Zárate Matías Vilurón Cinthia Kruetzfeldz Mariano Cámara María Eugenia Martínez Carlos Maunás

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Nicolás De Pedro Viviana Vergani Fernanda Gómez Gonzalo Altamiranda Martín Buscemi Ana Eraso Nahir Tala Guillermo Fuentes Riva Dolly Ferreyra Diego Tercero Carlos Giachero Sofía Castro Raulina Elizabeth Mañas Jonathan Espuri Francisco Bernues Nerea Ceschín Paulina Zabalegui Pablo Zapata Leandro De Nevreze Sandra Viviana Juárez Luciana Amerio Héctor Nicolás Godi José Sat Labiana Claudia Galeno

Frente Verde

Ángel Gargiulo Ana Laura Pereyra Nadia Palma Leandro Morales Facundo Diaz Silvia Barbosa Claudio Alfaro Silvia Carrion Manuel Estevez Carolina Carrion Omar Almonacid Elsa Guzmán Kevin Emanuel Guzmán Carolina Elizabeth Carrion Jorge Ariel Estevez Marina Elizabeth Olguín Malco Lucas David Rueda Milagros Luciana Torres Carlos Alcides Navarro Fermina Soria Jennifer Celeste Rueda Franco Brian Videla Marcela Alejandra Arabena Oscar Federico Mujlena

Alianza San Rafael Futuro

Nadir Yasuff Mariela Herrera Ricardo Ermili Karina Ferreira Roxana Dardanelli Enzo Peralta Laura Herrera Claudio Narambuena Estela Gadea Marcelo Represas Marta Martínez Rodrigo Alonso Roque Bielli Roxana López Pablo Peralta Ayelén Hidalgo Sebastián Videla Sol Bujaldón Fernando Chinellato Julieta Navarrete Facundo Martin Elizabeth Domínguez Marcelo Bronca Florencia Gambau

Frente Libertario Demócrata

Martín Marcianesi Giuliana Ulloa Gabriel Araya Macarena Sánchez Roque Aranega Yamila Juri Pablo Rubio Tiziana Capovilla Joaquín Bernues Rosa Fagundez Gabriel Fernández Agustina Gutiérrez Gabriel Moreno Jésica Piastrellini José Luis Bonomi María Victoria Serratore Jorge Sánchez Nerina Rojas Rubén Muzi Marina Alejandra Cejas Daniel Morandini Analía González Martina Parra Pablo Espinoza