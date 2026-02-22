22 de febrero de 2026
{}
Stevanato tras emitir su voto: "Es una jornada muy importante para todo Maipú"

Acompañado por su familia, el jefe comunal maipucino emitió su voto en el colegio "Doctor Horacio Martínez Leanez" y se mostró optimista.

Seis departamentos de la provincia de Mendoza eligen a sus representantes municipales la jornada de este domingo 22 de febrero. En Maipú, el intendente de Maipú, Matías Stevanato emitió su voto para las elecciones 2026 en el colegio N° 4-053 "Doctor Horacio Martínez Leanez" acompañado por su hija y su esposa. El jefe comunal mostró su entusiasmo en una nueva jornada democrática.

"De aquí vamos a seguir recorriendo escuelas con Emiliano (Sallei) para controlar que se desarrolle con total normalidad el acto electoral", señaló Stevanato luego de emitir su voto.

Sobre los resultados, el intendente destacó que los esperará en familia: "Después de recorrer algunas escuelas me voy a ir al hospital, tengo a mi hermana en terapia intensiva, voy a pasar a ver el parte médico. Luego voy a recorrer Maipú un poquito más y a las 6 de la tarde me voy a la sede, en donde vamos a esperar los resultados".

Matias Stevanato, elecciones 2026
El intendete de Maipú, Matías Stevanato dirigiéndose a votar junto a Emiliano Sallei, candidato a Concejal.

Además, Stevanato comentó dos cábalas que tiene los días de elecciones: "Tengo siempre las mismas cábalas: votar en familia y me dijeron que es la misma camisa (risas). La camisa es cábala y acompañado de la familia que me parece que es lo más importante".

Finalmente, el jefe comunal maipucino destacó el orgullo de acompañar a su hija Valentina a votar por segunda vez: "El mensaje para los jóvenes es que participen y se comprometan. Siempre dicen que los jóvenes son el futuro, pero yo soy un convencido de que son el presente y que tienen que participar ahora. Es clave que vengan en este día tan importante para la democracia", concluyó.

