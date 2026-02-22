Elecciones 2026 en Mendoza: qué pasa si no voté, cuál es la multa y qué debo hacer

Este domingo 22 de febrero se celebraron las elecciones 2026 municipales en seis departamentos de la provincia de Mendoza, que definieron la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz; además de convencionales municipales en la comuna sureña.
Si bien el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años, hay algunos casos en los que se exceptúa la obligación de emitir el sufragio y no son pasibles de multas. En otros casos por razones de viaje, de salud, o lo que fuere, hay personas que se ven imposibilitadas de concurrir.
Elecciones 2026 en Mendoza: ¿qué pasa si no voté?
Motivos de salud, distancia o de fuerza mayor
La excepción de multa rige para quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de la mesa en que les corresponda votar, y los que estuvieren enfermos o imposibilitados físicamente, o que, por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, les impida concurrir al comicio.
En el primero de los casos, el mismo día de los comicios se deberá concurrir con DNI a la comisaría más próxima de donde se encuentra la persona y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar.
En los otros, se deberá contar con el certificado emitido por médicos de los servicios de sanidad nacional, provinciales o municipales (si es por razones de salud); o certificado administrativo (por fuerza mayor).
Con el documento específico para cada caso, el trámite se debe realizar en la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza (Almirante Brown 1926, de Godoy Cruz).
Por no contar con el DNI
En el caso de no tener su DNI al momento de la elección y poder obtener los certificados excusatorios, también deberás justificarlo ante la Justicia Electoral.
¿Cuál es la multa por no haber votado en las elecciones 2026 en Mendoza?
En caso de no haber votado, la persona quedará registrada como infractora. A su vez, en caso de no justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores, se le aplicará una multa cuyo valor oscila entre los $50 y los $500 (artículo 137 de la Ley Electoral de Mendoza). El monto dependerá de la cantidad de infracciones previas que el elector haya acumulado.
El dinero recaudado se destina al fomento de la educación común en cada distrito. Además de la sanción económica, los infractores pueden enfrentar trabas para realizar trámites administrativos y laborales.
¿Quiénes estaban exceptuados de votar en las Elecciones 2026?
Si el día de los comicios te encontrás a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar y justificás ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.
Si estás enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.
Si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar.
Si sos juez o auxiliar y por disposición de la Junta Electoral tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.