Elecciones 2026 en Mendoza: qué pasa si no voté, cuál es la multa y qué debo hacer

Solo votó el 47% de la ciudadanía habilitada en las elecciones 2026 en Mendoza.

Este domingo 22 de febrero se celebraron las elecciones 2026 municipales en seis departamentos de la provincia de Mendoza, que definieron la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz ; además de convencionales municipales en la comuna sureña.

La participación ciudadana fue la más baja en la provincia desde el retorno a la Democracia : tan solo el 47% (promedio) de la población habilitada para votar acudió a emitir el sufragia. Los datos de la Junta Electoral son: Luján de Cuyo 42%, San Rafael 49%, Rivadavia 53%, Maipú 43%, La Paz 66% y Santa Rosa 62%.

Legislativas Las elecciones 2026 fueron las menos convocantes en Mendoza desde el regreso de la democracia

Si bien el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años , hay algunos casos en los que se exceptúa la obligación de emitir el sufragio y no son pasibles de multas . En otros casos por razones de viaje, de salud, o lo que fuere, hay personas que se ven imposibilitadas de concurrir.

La excepción de multa rige para quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de la mesa en que les corresponda votar, y los que estuvieren enfermos o imposibilitados físicamente , o que, por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, les impida concurrir al comicio.

En el primero de los casos, el mismo día de los comicios se deberá concurrir con DNI a la comisaría más próxima de donde se encuentra la persona y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar.

En los otros, se deberá contar con el certificado emitido por médicos de los servicios de sanidad nacional, provinciales o municipales (si es por razones de salud); o certificado administrativo (por fuerza mayor).

Con el documento específico para cada caso, el trámite se debe realizar en la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza (Almirante Brown 1926, de Godoy Cruz).

Por no contar con el DNI

En el caso de no tener su DNI al momento de la elección y poder obtener los certificados excusatorios, también deberás justificarlo ante la Justicia Electoral.

El trámite se deberá realizar dentro de los 60 días posteriores al robo o pérdida, ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar o emitir el certificado de extravío en este link. En este padrón se deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación.

¿Cuál es la multa por no haber votado en las elecciones 2026 en Mendoza?

En caso de no haber votado, la persona quedará registrada como infractora. A su vez, en caso de no justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores, se le aplicará una multa cuyo valor oscila entre los $50 y los $500 (artículo 137 de la Ley Electoral de Mendoza). El monto dependerá de la cantidad de infracciones previas que el elector haya acumulado.

El dinero recaudado se destina al fomento de la educación común en cada distrito. Además de la sanción económica, los infractores pueden enfrentar trabas para realizar trámites administrativos y laborales.

¿Quiénes estaban exceptuados de votar en las Elecciones 2026?