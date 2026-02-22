Las elecciones 2026 fueron las menos convocantes en Mendoza desde el regreso de la democracia

Por Sofía Pons







Las elecciones 2026 en Mendoza dejaron un gusto amargo. La participación en los sufragios legislativos marcaron un hito en la historia de la provincia. Con el 47% de convocatoria, el 22 de febrero quedará escrito en los libros como el día en el que fue la menor cantidad de ciudadanos a votar desde el regreso de la democracia, en 1983.

Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y San Rafael fueron a las urnas para elegir concejales. A su vez, el departamento del sur mendocino también elegía 24 convencionales municipales para redactar la Carta Orgánica del departamento.

Las imágenes de las escuelas vacías fueron moneda corriente y los ciudadanos no tuvieron que sufrir largas filas en este domingo de verano.

La cifra más baja de participación en Mendoza hasta el momento se había registrado en 2023, cuando los mendocinos eligieron gobernador, y fue a votar el 68,33% del padrón. Sin embargo, en las elecciones de octubre pasado, la convocatoria también fue baja, con el 69,90%.

Elecciones 2026. Escuela José Alberto de Ozamis La convocatoria fue baja en las elecciones municipales 2026. Elecciones 2026: cómo fue la participación en los departamentos La Junta Electoral de Mendoza informó que los comicios cerraron con una asistencia promedio de votantes de: Luján de Cuyo: 42%

42% San Rafael: 49%

49% Rivadavia: 53%

53% Maipú: 43%

43% La Paz: 66%

66% Santa Rosa: 62% La Paz y Santa Rosa fueron los departamentos con mayor convocatoria, mientras que Maipú y Luján de Cuyo estuvieron por debajo del promedio provincial. Desde la Junta Electoral aclararon que los números definitivos estarán confirmados cuando finalice el escrutinio.