Elecciones 2026 en San Rafael: Hebe Casado votó en Cuadro Benegas y llamó a participar

La vicegobernadora Hebe Casado emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones 2026 en San Rafael y remarcó la importancia de la participación ciudadana en una jornada que definió como “clave para el futuro institucional del departamento”.

Casado sufragó en la Escuela Provincia del Chaco, en Cuadro Benegas, donde dialogó con la prensa tras cumplir con su deber cívico.

“Es una elección clave para definir el rumbo institucional del departamento y elegir a quienes van a regir las ordenanzas y la carta orgánica”, expresó.

Durante su contacto con los medios, la vicegobernadora hizo hincapié en el valor del voto como herramienta democrática y convocó a los vecinos a acercarse a las urnas .

“Es importante que la gente vaya a votar. Para muchos trámites ante el Estado se necesitan los últimos tres troqueles de votación, incluso para ingresar a un cargo público. Por eso es fundamental participar”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el sufragio no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como un compromiso con el sistema democrático. “Votar es un compromiso con la democracia. Es un ratito y es una forma concreta de elegir a quienes nos representan”, afirmó.

La vicegobernadora llamó a los sanrafaelinos a ir a votar.

“Es una elección importante para el departamento”, reiteró, al tiempo que convocó a los sanrafaelinos a acercarse a los establecimientos educativos y formar parte de una jornada que definirá el escenario político municipal para los próximos años.