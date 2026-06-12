12 de junio de 2026
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Provincia de Mendoza

Mendoza y San Luis inauguraron un control unificado: cómo funciona y qué beneficios trae

Integra tecnología, controles y datos en tiempo real para mejorar la seguridad y agilizar el tránsito entre ambas provincias. Los detalles del nuevo sistema.

Quedó inaugurado el Centro de Control Unificado en Desaguadero.

Quedó inaugurado el Centro de Control Unificado en Desaguadero.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

Mendoza y San Luis pusieron en funcionamiento en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un sistema que integra controles, tecnología e intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad en el límite entre ambas provincias.

El nuevo esquema marca un cambio en la forma de abordar los controles interjurisdiccionales: en lugar de operativos separados, las fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada, con acceso compartido a datos y capacidad de respuesta conjunta.

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Control unificado entre Mendoza y San Luis; qué es y cómo funciona

El corazón del sistema es un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido, desde donde se concentra y analiza la información que generan ambas provincias. Esto permite:

  • Cruzar datos en tiempo real sobre personas y vehículos.
  • Detectar pedidos de captura o medidas judiciales vigentes.
  • Coordinar operativos de manera inmediata entre distintas fuerzas.
  • Unificar criterios de control en rutas y corredores estratégicos.

Además, el modelo incorpora herramientas tecnológicas y bases de datos integradas que permiten anticipar situaciones de riesgo y mejorar la prevención del delito.

Centro de Control Unificado Mendoza San Luis, Desaguadero (04)
Así es por dentro el Control Unificado entre Mendoza y San Luis.

Así es por dentro el Control Unificado entre Mendoza y San Luis.

Qué beneficios traerá el control unificado en Desaguadero

Uno de los principales impactos será en la agilidad de los controles. Al unificarse los sistemas, se reducen demoras y se optimiza el tránsito en un punto clave de conexión entre provincias.

Pero el alcance va más allá:

  • Mayor seguridad en rutas: mejora la detección temprana de vehículos o personas con requerimientos judiciales
  • Respuesta más rápida ante delitos o situaciones sospechosas
  • Mejor uso de recursos, al evitar duplicación de operativos
  • Fortalecimiento de la prevención, gracias al análisis de datos en tiempo real
  • Apoyo a la actividad económica y turística, al garantizar corredores más seguros y ágiles

La implementación del control unificado responde a un diagnóstico claro: los delitos ya no se limitan a una sola jurisdicción, por lo que requieren respuestas coordinadas entre provincias.

En ese sentido, el sistema permite avanzar hacia una seguridad regional, donde la información, la tecnología y las decisiones operativas se comparten para actuar de manera más eficiente.

Centro de Control Unificado Mendoza San Luis, Desaguadero (03)

Trabajo conjunto y proyección

La iniciativa forma parte de un plan regional que busca integrar a distintas provincias bajo un mismo esquema de cooperación. En ese marco, participaron del lanzamiento funcionarios de ambas jurisdicciones junto a autoridades nacionales.

El modelo ya venía aplicándose a través de operativos conjuntos en rutas y zonas limítrofes, pero con la puesta en marcha de esta infraestructura se da un salto hacia una coordinación permanente y sistematizada.

Con este sistema, Mendoza y San Luis avanzan en un esquema que apunta a mejorar la seguridad, optimizar controles y facilitar la circulación, en un punto clave para el tránsito, la producción y el turismo en la región.

Centro de Control Unificado Mendoza San Luis, Desaguadero (02)

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