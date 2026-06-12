Mendoza y San Luis inauguraron un control unificado: cómo funciona y qué beneficios trae

Mendoza y San Luis pusieron en funcionamiento en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país , un sistema que integra controles, tecnología e intercambio de información en tiempo real para reforzar la seguridad en el límite entre ambas provincias.

El nuevo esquema marca un cambio en la forma de abordar los controles interjurisdiccionales: en lugar de operativos separados, las fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada, con acceso compartido a datos y capacidad de respuesta conjunta .

El delito no reconoce límites jurisdiccionales y el Estado tampoco puede trabajar aislado. Junto al gobernador Claudio Poggi y Alejandra Monteoliva Ministra de Seguridad de la Nación, inauguramos en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un nuevo esquema de… pic.twitter.com/n7FDAimdqD

El corazón del sistema es un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido , desde donde se concentra y analiza la información que generan ambas provincias. Esto permite:

Cruzar datos en tiempo real sobre personas y vehículos.

sobre personas y vehículos. Detectar pedidos de captura o medidas judiciales vigentes .

. Coordinar operativos de manera inmediata entre distintas fuerzas.

Unificar criterios de control en rutas y corredores estratégicos.

Además, el modelo incorpora herramientas tecnológicas y bases de datos integradas que permiten anticipar situaciones de riesgo y mejorar la prevención del delito.

Centro de Control Unificado Mendoza San Luis, Desaguadero (04) Así es por dentro el Control Unificado entre Mendoza y San Luis. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué beneficios traerá el control unificado en Desaguadero

Uno de los principales impactos será en la agilidad de los controles. Al unificarse los sistemas, se reducen demoras y se optimiza el tránsito en un punto clave de conexión entre provincias.

Pero el alcance va más allá:

Mayor seguridad en rutas : mejora la detección temprana de vehículos o personas con requerimientos judiciales

: mejora la detección temprana de vehículos o personas con requerimientos judiciales Respuesta más rápida ante delitos o situaciones sospechosas

ante delitos o situaciones sospechosas Mejor uso de recursos , al evitar duplicación de operativos

, al evitar duplicación de operativos Fortalecimiento de la prevención , gracias al análisis de datos en tiempo real

, gracias al análisis de datos en tiempo real Apoyo a la actividad económica y turística, al garantizar corredores más seguros y ágiles

La implementación del control unificado responde a un diagnóstico claro: los delitos ya no se limitan a una sola jurisdicción, por lo que requieren respuestas coordinadas entre provincias.

En ese sentido, el sistema permite avanzar hacia una seguridad regional, donde la información, la tecnología y las decisiones operativas se comparten para actuar de manera más eficiente.

Centro de Control Unificado Mendoza San Luis, Desaguadero (03) Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Trabajo conjunto y proyección

La iniciativa forma parte de un plan regional que busca integrar a distintas provincias bajo un mismo esquema de cooperación. En ese marco, participaron del lanzamiento funcionarios de ambas jurisdicciones junto a autoridades nacionales.

El modelo ya venía aplicándose a través de operativos conjuntos en rutas y zonas limítrofes, pero con la puesta en marcha de esta infraestructura se da un salto hacia una coordinación permanente y sistematizada.

Con este sistema, Mendoza y San Luis avanzan en un esquema que apunta a mejorar la seguridad, optimizar controles y facilitar la circulación, en un punto clave para el tránsito, la producción y el turismo en la región.