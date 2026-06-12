12 de junio de 2026
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Investigación

La investigación contra Facundo Leal, exdirectivo de ARSAT, ahora se centra en su patrimonio

La investigación contra el mendocino Facundo Leal, exdirectivo de ARSAT y ORSNA, avanza en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación contra Facundo Leal, exdirectivo de ARSAT, ahora se centra en su patrimonio.

La investigación contra Facundo Leal, exdirectivo de ARSAT, ahora se centra en su patrimonio.

Por Sitio Andino Política

El mendocino Facundo Leal y otros exdirectivos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fueron imputados por presunto enriquecimiento ilícito, en medio de la investigación por corrupción y tras una serie de allanamientos.

El fiscal federal Ramiro González también requirió una serie de medidas de prueba ante el Juzgado Federal 8, radicado en los Tribunales de Comodoro Py. Además, quedaron bajo sospecha son Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del Directorio del ORSNA; Lucila Belén Pagani, actual vicepresidenta; Facundo Gaitán, contratado como “controller”.

Leal, de 42 años, ocupó la presidencia de ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, posteriormente se desempeñó en el ORSNA. Según la causa por la que fue detenido, la supuesta red de direccionamientos de contratos, sobreprecios y coimas vinculadas a la empresa estatal de telecomunicaciones permitieron mover millones de dólares. En su domicilio se hallaron más de US$ 2,3 millones en efectivo, drogas, y elementos de fraccionamiento y consumo.

La Justicia también tiene en la mira al mendocino Gerardo Boschín, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno de Milei.

La investigación por enriquecimiento ilícito

La fiscalía solicitó un informe patrimonial de los cuatro imputados y las firmas Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, beneficiadas con adjudicaciones en obras ejecutadas o proyectadas en Río Grande, Tucumán, Río Gallegos y próximamente Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

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El mendocino Facundo Leal fue detenido.

El mendocino Facundo Leal fue detenido.

De acuerdo con la causa, se investiga un “esquema de poder que rodeó a Facundo Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”, informó Infobae, mediante el “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno”, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

En el caso de Noelia Ruiz, es apuntada por “contrataciones sospechosas y la presunta incorporación de su ex cónyuge al sistema de obra social y prepaga del organismo”. A Lucila Pagani se le imputa una gestión que “opaca el patrimonio del organismo”. Facundo Gaitán, por su parte, es cuestionado por “supervisar a las gerencias pese a carecer de experiencia en la actividad aeroportuaria”.

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