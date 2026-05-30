Quién es Facundo Leal, el mendocino detenido tras allanamientos con dólares y droga en CABA y Mendoza

El nombre de Facundo Leal, un funcionario de origen mendocino con casi dos décadas en el Estado nacional , quedó en el centro de una investigación judicial tras una serie de allanamientos simultáneos que incluyeron un domicilio en la provincia.

Allí, según fuentes del caso, se encontraron cerca de US$1,7 millones en efectivo , en el marco de un operativo que también derivó en su detención en la Ciudad de Buenos Aires .

El procedimiento que más impacto generó en Mendoza se realizó en una propiedad vinculada a Leal, donde los investigadores secuestraron una millonaria suma en dólares sin justificación aparente .

En paralelo, en su departamento del barrio porteño de Palermo, la policía halló:

Más de US$650.000 en efectivo.

Dinero en al menos seis monedas extranjeras.

Ketamina, cocaína y drogas sintéticas (MDMA).

Elementos de fraccionamiento y consumo, como balanzas y bolsas.

La diversidad de divisas y sustancias abrió nuevas líneas de investigación, desvinculadas en principio del expediente original.

Facundo Leal Arsat 02 El mendocino Facundo Leal fue detenido en una serie de allanamientos.

Por qué fue detenido el mendocino Facundo Leal

Leal no era el objetivo inicial de la investigación. El caso comenzó por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, durante el inicio de la actual gestión nacional.

Sin embargo, a partir de peritajes sobre dispositivos electrónicos, los investigadores detectaron posibles irregularidades en contrataciones, lo que derivó en una ampliación del expediente.

En ese contexto se ordenaron entre 12 y 15 allanamientos simultáneos, uno de los cuales fue el del exfuncionario.

De Arsat al ORSNA: quién es Facundo Leal, detenido en una causa por narcotráfico

Leal tuvo un rol relevante en distintas gestiones nacionales. Fue presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, y luego quedó al frente del ORSNA, el organismo que regula el sistema aeroportuario.

Su paso por el Estado incluyó funciones tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como en el inicio de la gestión de Javier Milei, donde mantuvo influencia en el área de Transporte.

Incluso, fuentes del sector lo señalaban como un articulador político clave dentro de ese esquema, con injerencia en decisiones que excedían sus funciones formales.

El exfuncionario fue detenido tras el hallazgo en su vivienda de Palermo y permanece a disposición de la Justicia, mientras se analizan los elementos secuestrados, entre ellos celulares, computadoras y documentación.

Su salida del Gobierno se había producido en enero de este año, en paralelo a la del entonces secretario de Transporte, en medio de cuestionamientos por el uso de una aeronave privada para un viaje al exterior.

Ahora, la causa sumó un capítulo inesperado, con el foco puesto en el origen del dinero, las sustancias halladas y posibles derivaciones por corrupción.