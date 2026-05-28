Cayó el acusado de un trágico accidente vial en Las Heras: estuvo 16 días prófugo

El acusado quedó detenido y será imputado por el accidente vial.

La investigación por el fatal accidente vial ocurrido el pasado 12 de mayo en Las Heras tuvo un importante avance este jueves, cuando personal de la División Homicidios logró detener al presunto conductor que atropelló a un hombre de 67 años y escapó de la escena.

La víctima, identificada como A.E.V., permaneció varios días internada en grave estado y finalmente falleció el 19 de mayo como consecuencia de las heridas sufridas durante el hecho.

Según informaron fuentes policiales, la detención se concretó tras una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios de Las Heras . El acusado será imputado y al menos por ahora quedará detenido, dijeron fuentes judiciales.

Durante las medidas judiciales, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa y también localizaron el vehículo presuntamente involucrado en el siniestro: un Ford Láser blanco que presentaba daños compatibles con una colisión en el sector delantero izquierdo. El rodado quedó secuestrado para ser sometido a pericias de Policía Científica.

Accidente vial las heras (7) El auto que manejaba el sospechoso al momento del accidente vial en Las Heras.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº1, que lleva adelante la investigación por el accidente vial fatal.

El hecho ocurrió cerca de las 18.20 del 12 de mayo, en inmediaciones de calle General Simón Bolívar y Guido Spano. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los pesquisas, la víctima había dejado estacionado su Volkswagen Vento cuando un automóvil blanco impactó contra el vehículo.

Tras la colisión, el conductor descendió del rodado y mantuvo un intercambio verbal con el hombre de 67 años. Sin embargo, segundos después volvió a subir al auto y escapó del lugar, arrastrando a la víctima durante aproximadamente 50 metros.

El hombre sufrió politraumatismos de tórax de gravedad y fue trasladado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital Santa María, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.