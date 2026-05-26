Fatal accidente vial en Ruta 7: un camión desbarrancó y el chofer perdió la vida

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

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Por Carla Canizzaro







Un fatal accidente vial se registró durante la tarde de este martes en Ruta Nacional 7, en la zona de Curva del Tiempo. Según informaron fuentes policiales, un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203 y, como consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar.

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Accidente fatal en Alta Montaña Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Allí trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía de Mendoza, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y policías de jurisdicción.

La víctima fue identificada como Carlos Gabriel Mazzocca, es argentino y trabajaba para la empresa de transportes Maldonado. Por estas horas, las autoridades intentan determinar las causas que provocaron el accidente.