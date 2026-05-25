25 de mayo de 2026
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Juicio por jurado

La certificación que recibió la Oficina de Juicio por Jurado de la Provincia de Mendoza

Te contamos el importante reconocimiento internacional que recibió la Oficina de Juicio por Jurado en la Provincia de Mendoza.

El equipo de la Oficina: Facundo Roldán, Gustavo Molina, Roberto Serrano, Susana Morales y Federico Celedón

El equipo de la Oficina: Facundo Roldán, Gustavo Molina, Roberto Serrano, Susana Morales y Federico Celedón

 Por Pablo Segura

La Oficina de Juicios por Jurados de la Provincia de Mendoza obtuvo días atrás una certificación y se convirtió en la primera dependencia judicial del país vinculada al sistema de juicio por jurado en alcanzar este reconocimiento internacional de calidad.

La distinción fue otorgada tras un proceso de evaluación realizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), que auditó el funcionamiento integral del organismo.

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Según informó el Poder Judicial mendocino, la certificación avala el sistema de gestión de calidad aplicado en todos los procedimientos vinculados al juicio por jurado.

Esto incluye la planificación, organización y desarrollo de los procesos administrativos y judiciales que intervienen en cada juicio realizado bajo esta modalidad.

La certificación que recibió la Oficina de Juicio por Jurado de la Provincia de Mendoza

Desde la Suprema Corte destacaron que la obtención de la norma ISO 9001:2015 implica que la Oficina trabaja bajo estándares internacionales orientados a la mejora continua, la eficiencia y la trazabilidad de cada procedimiento.

Juicio por Jurado, poder judicial - 401603
El 8 de junio iniciará un nuevo juicio por jurado en la Provincia de Mendoza.

El 8 de junio iniciará un nuevo juicio por jurado en la Provincia de Mendoza.

En términos concretos, la certificación garantiza que existen protocolos definidos, mecanismos de control y procesos auditables en el funcionamiento del sistema de juicio por jurado.

La auditoría incluyó distintas etapas de evaluación sobre la gestión interna del organismo y el cumplimiento de procedimientos específicos. El objetivo principal fue verificar que la Oficina de Juicios por Jurados cumpla parámetros internacionales de calidad en la prestación del servicio judicial.

Además, el reconocimiento posiciona a la Provincia de Mendoza como una referencia nacional en materia de modernización judicial y fortalecimiento institucional dentro del sistema penal acusatorio.

El sistema de juicio por jurado funciona en Mendoza desde 2019 y es considerado uno de los mecanismos más relevantes de participación ciudadana dentro de la Justicia penal.

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