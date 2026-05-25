Un mendocino tocó el cielo con las manos: ganó millones y millones en el Quini 6

Un mendocino tocó el cielo con las manos: ganó millones en el Quini 6

El sorteo 3376 del Quini 6 , realizado el domingo 24 de mayo , volvió a repartir millones en Argentina y dejó nuevos ganadores en la modalidad “Revancha”, entre ellos un apostador mendocino . Conocé cuáles fueron los números sorteados, los premios millonarios y todos los resultados oficiales.

Quini 6: de cuánto es el pozo renovado y a qué hora se sortea este domingo 24 de mayo

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $9.000.000.000 . En todo el país se registraron cerca de 1.600.000 apuestas , reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En la modalidad Revancha , la suerte sonrió a dos apostadores que acertaron la combinación 18 - 12 - 08 - 36 - 15 - 21 y se repartieron un premio superior a los $3.310 millones . Uno de los grandes ganadores es un mendocino oriundo del departamento de San Martín , que se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país, jugando su boleta en la agencia 000464-000. El premio ganado alcanzó los $3.310.683.208,20.

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Quini 6: resultados del sorteo del domingo 24 de mayo

Tradicional

10- 12- 08- 34- 05- 28

En esta oportunidad el pozo quedó VACANTE.

La Segunda

11- 39- 14- 20- 35- 43

En esta oportunidad el pozo quedó VACANTE.

Revancha

18- 12- 08- 36- 15- 21

En esta oportunidad hubo 2 ganadores que se llevarán cada uno $3.310.683.208. Las boletas son de Santa Fe, Santo Tomé y de Mendoza, San Martín.

Siempre Sale Quini 6

07- 35- 25- 00 - 29- 21

Hubo 13 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $32.625.198,10 cada uno.

Pozo Extra

10- 12- 08- 34- 05- 28- 11- 39- 14- 20- 35- 43- 18- 36- 15- 21

Hubo 1.350 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $114.814,81 cada uno.

Sorteo Especial por el Mundial de 15 mil dólares:

Santa Fe Ticket 100212499

Río Negro Ticket 204101936

Entre Ríos Ticket 100069403

Salta Ticket 282735272

Salta Ticket 282683338

Corrientes Ticket 466952377

Capital Federal Ticket 011497288

Santa Fe Ticket 100130103

Santa Fe Ticket 100051246

Córdoba Ticket 100129883

Quini 6 Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.