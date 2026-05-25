Homicidio de Cynthia Landi: la madre exigió Justicia y la querella complicó a tres policías

Cynthia Romina Landi fue asesinada de un disparo durante la madrugada del 4 de enero

Cynthia Romina Landi fue asesinada de un disparo durante la madrugada del 4 de enero y, a más de cuatro meses del crimen, su familia continúa reclamando Justicia . Aunque por el homicidio ya fue condenado un colectivero a 10 años de prisión y tres efectivos de la Policía de Mendoza fueron imputados por encubrimiento agravado, la querella solicitó un cambio en la calificación legal y pidió que los policías sean considerados partícipes necesarios del homicidio agravado .

El caso ocurrió en medio de una violenta secuencia que comenzó tras una pelea entre cuidacoches y un grupo de personas que salían del boliche "Queen Disco" . Según la investigación y la reconstrucción realizada por la familia de la víctima, el enfrentamiento derivó luego en un ataque armado frente a la vivienda de Landi, donde la joven terminó asesinada.

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Cynthia Romina Landi fue asesinada de un disparo durante la madrugada del 4 de enero.

En diálogo con Sitio Andino, Nélida Rodríguez , madre de la víctima, recordó la madrugada en la que asesinaron a su hija y cuestionó duramente el avance judicial de la causa. " El 4 de enero de 2026 mataron a mi hija acá adentro de mi casa ", expresó.

De acuerdo con su relato, uno de los efectivos policiales involucrados pateó el portón de la vivienda, lo que provocó que Cynthia saliera para cerrarlo. En ese momento, aseguró, comenzaron los disparos. "No fue un solo tiro, no fue una bala perdida. Fueron cinco disparos. Fue premeditado y con alevosía para matar sí o sí a alguien", afirmó.

La mujer también cuestionó que los tres policías imputados continúen en libertad y desempeñando funciones dentro de la fuerza. "¿Solamente encubrimiento en una causa donde pelean y a los 20 minutos vuelven para balear una casa sin importarles quién estaba adentro? Todo esto fue planeado", sostuvo.

balacera, guaymallén La mujer también cuestionó que los tres policías imputados continúen en libertad y desempeñando funciones dentro de la fuerza.

La condena al colectivero y la polémica liberación

En el expediente judicial quedó acreditado que dos colectiveros participaron de la secuencia fatal. Según la madre de Landi, ambos eran familiares y amigos de algunos de los involucrados, además de mantener vínculos cercanos con las policías imputadas.

Uno de ellos fue señalado como el autor material de los disparos y recibió una condena de 10 años de prisión. Sin embargo, el otro acusado (considerado coautor por haber instigado el ataque y ordenado efectuar los disparos) recuperó la libertad apenas cuatro meses después, situación que generó indignación en la familia de la víctima.

"Yo necesito Justicia y no lo voy a dejar así. Acá lo único que han hecho es plata de por medio para dejar a todos en libertad", manifestó Rodríguez.

La querella pidió el cambio de calificación para los policías

Los abogados de la familia Landi, Nelly Yucgra y Fernando Leyría, presentaron un escrito ante la fiscal de Homicidios Claudia Ríos para solicitar que los tres policías imputados dejen de ser investigados por encubrimiento agravado y pasen a estar acusados como partícipes necesarios del homicidio agravado.

Policía, noche La querella solicitó un cambio en la calificación legal y pidió que los policías sean considerados partícipes necesarios del homicidio agravado.

Según la presentación, los efectivos tuvieron un rol "activo, coordinado e intimidatorio" antes, durante y después del ataque. La querella sostuvo que la condición policial de algunos de los involucrados no fue un dato menor, sino una herramienta utilizada para intimidar y ejercer poder frente a las víctimas desde el primer altercado ocurrido en las inmediaciones del boliche.

Además, afirmaron que, tras la pelea inicial vinculada al cobro del estacionamiento por parte de cuidacoches, el grupo regresó deliberadamente a la vivienda de la familia Landi con fines intimidatorios.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con el escrito judicial, las dos mujeres policías permanecieron dentro del vehículo durante el ataque, aunque la querella sostiene que su presencia también formó parte del accionar grupal y del amedrentamiento previo.

Respecto del efectivo policial que descendió del automóvil, los abogados aseguraron que actuó "en actitud desafiante". Para los representantes legales de la familia, no existió un simple encubrimiento posterior al crimen, sino una intervención coordinada que contribuyó de manera esencial al homicidio.

Por ese motivo, además del cambio de calificación legal, solicitaron una audiencia urgente y la inmediata detención de todos los involucrados.

En otros términos, la querella está intentando demostrar que no existió un simple encubrimiento posterior, sino una intervención coordinada y funcional al crimen desde antes de que ocurriera.