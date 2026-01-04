4 de enero de 2026
Sitio Andino
Violencia urbana

Una mujer fue asesinada de un disparo en Guaymallén durante un confuso episodio nocturno

La víctima, de 39 años, recibió un disparo cuando cerraba la persiana de su casa. El ataque ocurrió tras una discusión por estacionamiento en Guaymallén.

Murió una mujer tras un tiroteo en Guaymallén luego de una discusión en la vía pública.

 Por Celeste Funes

Una mujer de 39 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante un violento episodio ocurrido en la madrugada en Guaymallén. La víctima fue baleada frente a su vivienda y murió poco después en el Hospital Central.

Una discusión por estacionamiento terminó con una mujer muerta en Guaymallén

La mujer, identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez de 39 años, falleció tras recibir un disparo en un hecho ocurrido en calle 25 de Mayo al 400. El episodio se registró cerca de las 3.55 de la mañana. Según la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre particulares y cuidacoches en la vía pública. Al arribar al lugar, personal policial constató que la mujer herida ya había sido trasladada por sus familiares al Hospital Central en un vehículo particular.

Las primeras averiguaciones indican que el conflicto se inició tras una discusión por el pago de estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y cuidacoches de la zona. Tras el altercado, algunos de los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

En ese contexto, un vehículo blanco pasó frente a la vivienda y efectuó cinco disparos, para luego darse a la fuga por calle 25 de mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, quien en ese momento se encontraba cerrando la persiana de su casa.

Desde el Hospital Central se confirmó que la víctima ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

La mujer registraba antecedentes penales, entre ellos robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto simple.

La Dra. Gabriela Nisoria, a cargo de la Oficina Fiscal N°1, dispuso el levantamiento del acta de procedimiento y la intervención de Policía Científica, que trabaja en la escena para avanzar con la investigación. En el caso también interviene la Unidad Investigativa (UID).

