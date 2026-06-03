3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

La Justicia imputó a siete personas por el homicidio del empleado municipal en Guaymallén

Los investigadores sostienen que los acusados buscaban una motocicleta robada y habrían atacado a la persona equivocada. La causa ya tiene siete imputados.

Uno de los atacantes efectuó un disparo que le provocó heridas mortales.

Uno de los atacantes efectuó un disparo que le provocó heridas mortales.

Foto: Yemel Fil

En ese contexto, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron este miércoles por la mañana una serie de allanamientos que permitieron la detención de cuatro nuevos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Siete imputados por el homicidio

De acuerdo con información suministrada por fuentes del Ministerio Público Fiscal, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a Brian Jesús Amaya Gómez por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. El acusado había sido detenido el pasado 29 de abril durante un allanamiento realizado en el departamento de Maipú.

Además, la magistrada imputó por el mismo delito, aunque en calidad de partícipes secundarios, a Gustavo Alfredo Gómez, Lucas Gómez Lisanti, Maximiliano Nahuel Miranda Del Guidice, Lucas Matías Espíndola Oviedo, Gerardo Emanuel Sosa y Fernando Ismael Tejada Quiroga.

detenidos homicidio Germán Di Giovambattista
Los cuatro sospechosos que fueron detenidos en las últimas horas.

Los cuatro sospechosos que fueron detenidos en las últimas horas.

La hipótesis que investiga la fiscalía

La causa intenta reconstruir con precisión cómo se desarrolló el ataque que terminó con la vida de Di Giovambattista. Con el avance de la investigación surgió una hipótesis determinante: los delincuentes habrían llegado al lugar en busca de una motocicleta robada, pero se equivocaron de vivienda y terminaron atacando a la persona equivocada.

Los investigadores sostienen que esta línea de trabajo resulta fundamental para comprender el móvil del hecho y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados. Con los avances registrados hasta el momento, la fiscal Andrea Lazo busca establecer el grado de participación individual de cada sospechoso en una causa que generó una fuerte conmoción en el Gran Mendoza.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que al menos seis de los imputados se encuentran seriamente comprometidos por las pruebas incorporadas a la investigación, mientras que la situación de otro de los acusados dependerá del resultado de pericias que aún están pendientes.

Cómo ocurrió el homicidio

El homicidio ocurrió pocos minutos después de la medianoche del 11 de abril, en la vivienda de la víctima ubicada sobre calle Mathus Hoyos al 4.440, en Guaymallén.

homicidio Germán David Di Giovambattista guaymallen
El homicidio ocurrió pocos minutos después de la medianoche del 11 de abril.

El homicidio ocurrió pocos minutos después de la medianoche del 11 de abril.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, al menos cinco delincuentes irrumpieron en la propiedad con la intención de sustraer una motocicleta.

Di Giovambattista, quien se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Guaymallén, intentó defenderse utilizando un machete. En medio del enfrentamiento, uno de los atacantes efectuó un disparo que le provocó heridas mortales.

Tras concretar el ataque, los delincuentes escaparon del lugar a bordo de un automóvil que sería un Volkswagen Bora, vehículo que también forma parte de las medidas investigativas desarrolladas por los pesquisas.

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