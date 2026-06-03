Cuatro nuevos detenidos por el homicidio de un empleado municipal en Guaymallén

Los cuatro nuevos detenidos que tiene la causa por el homicidio del empleado municipal de Guaymallén.

La investigación por el homicidio de Germán Di Giovambattista dio un nuevo paso este miércoles con una serie de masivos operativos realizados por la Policía de Mendoza en distintos puntos de Maipú y Ciudad que dejaron como resultado, la detención de cuatro nuevos sospechosos, elevando a siete el número de personas arrestadas en la causa.

Los operativos consistieron en nueve medidas de allanamiento simultáneas ejecutadas por personal de Investigaciones. Los procedimientos se desarrollaron en los barrios SOEM, Tropero Sosa, 26 de Julio, Provincias Unidas, México I y Combate de San Lorenzo , además de domicilios ubicados sobre calle 20 de Junio y calle Gutemberg, todos en Maipú. También se realizó un allanamiento en calle Gobernador González, en Ciudad de Mendoza.

Como resultado de las medidas fueron detenidos Maximiliano Nahuel Miranda, alias "Colla", Gerardo Emanuel Sosa, Lucas Matías Espíndola Oviedo y Fernando Ismael Tejada Quiroga, conocido como "Vegeta".

La víctima había sido padre poco antes de ser asesinada. El homicidio ocurrió en abril.

Todos los individuos, vinculados con la barra brava del club Deportivo Maipú, fueron imputados por homicidio criminis causa, a primera hora de este miércoles. Estas cuatro capturas se suman a las tres detenciones concretadas previamente en el expediente. Entre los primeros arrestados se encuentran un padre y su hijo de apellido Gómez, además del presunto autor material del crimen.

Múltiples allanamientos en Maipú por el homicidio del empleado municipal

La causa investiga el asesinato de Germán Di Giovambattista, empleado municipal que fue ultimado durante un violento asalto ocurrido en abril pasado en El Bermejo, Guaymallén. Con el avance de la investigación se supo que los ladrones buscaban una moto robada y que se habían equivocado de casa, atacando a la persona incorrecta (por Di Giovambattista).

Con siete detenidos y nuevas pruebas incorporadas al expediente, la fiscal Andrea Lazo busca reconstruir la totalidad de la maniobra criminal y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en el homicidio que conmocionó al Gran Mendoza.

Trascendió que al menos seis de los siete están sumamente complicados en el expediente, con prueba certeras para sostener la acusación. El restante, dependiendo de algunas pericias ordenadas por la fiscal Andrea Lazo, podría acceder a una liberación.

Mientras tanto, la Policía de Mendoza continúa realizando medidas complementarias para profundizar una investigación que sigue sumando capítulos y que podría derivar en nuevas imputaciones en los próximos días.

Fuete conmoción por el homicidio

El homicidio Di Giovambattista generó una fuerte conmoción, sobre todo, en Los Corralitos, Guaymallén, donde la víctima era empleado municipal.

El hombre, que recientemente había sido padre, se enfrentó con un grupo de ladrones que, presuntamente, intentaban robarle su moto. La víctima utilizó un machete para repeler el accionar de los agresores, pero terminó siendo asesinado de un disparo. Luego se determinó que los ladrones querían atacar a otra persona.