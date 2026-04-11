Entraron a robarle en Guaymallén, se defendió y lo mataron de un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del sábado, alrededor de las 00:05, un hombre murió tras enfrentarse a delincuentes en un violento hecho ocurrido sobre la Av. Mathus Hoyos, en el departamento de Guaymallén. Hasta el momento, no hay nunguna persona detenida.

Todos los detalles del violento asalto en Guaymallén Según fuentes policiales, el hecho se produjo a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre herido, a quien se le indicó iniciar maniobras de RCP. Al arribo del personal policial, la víctima ya se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, ambos estaban en la vivienda cuando escucharon un ruido en el portón. En ese momento, varios sujetos ingresaron al domicilio gritando “dame la moto”. El hombre salió con un machete para enfrentarlos y fue herido por los agresores.

Profesionales del SEC constataron el fallecimiento en el lugar. La víctima presentaba una herida de arma de fuego, con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.

Los autores se movilizaban en un automóvil, aparentemente un Volkswagen Bora. En la causa intervino la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.

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