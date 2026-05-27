Tres megaproyectos privados impulsan Guaymallén con una millonaria inversión inmobiliaria y comercial

La inversión privada registra un crecimiento sin precedentes en Guaymallén gracias a la inauguración de tres megaproyectos comerciales y corporativos. El intendente Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo encabezaron las presentaciones oficiales junto a los principales empresarios constructores de la provincia. Las iniciativas consolidan al departamento como el eje central de los negocios locales.

El imponente desarrollo comercial "Circuito Pinar del Este" quedó oficialmente inaugurado bajo la firma de Kristich Desarrollos, liderada por su titular Flavio Kristich. El complejo de más de 9.000 metros cuadrados, ubicado estratégicamente sobre la calle 25 de Mayo (Lateral Sur del Acceso Este), albergará un total de 25 marcas de primera línea. Esta apertura generará más de 200 puestos de trabajo directos y contará con la presencia destacada de firmas de peso como Lorenzo Automotores, Level Gym, Central de Bebidas y La Vene.

Por su parte, el Grupo Cioffi, comandado por el empresario Adolfo Cioffi, concretó la apertura de "La Barraca Market" sobre la calle Las Cañas . Este nuevo espacio a puertas abiertas dispone de 16 locales comerciales y gastronómicos que operan bajo el concepto integral de "La Barraca Pueblo". El masterplan definitivo contempla un Polo de Salud de alta complejidad en la planta superior, un moderno sector de oficinas y la futura construcción de "La Barraca Residences", dos torres de departamentos de alta gama integradas a un gran parque nativo.

¿Qué rol cumplen las obras públicas y las rebajas de tasas en la radicación de estas empresas?

Las autoridades gubernamentales y los referentes de las constructoras coincidieron en que la agilización de expedientes resultó determinante para radicar estos capitales en suelo guaymallenino. El jefe comunal Marcos Calvente resaltó que el paquete de obras viales en marcha actúa como el complemento necesario para viabilizar el funcionamiento de los complejos comerciales. La municipalidad ya proyecta la renovación integral de servicios, calzadas y veredas en las zonas de mayor impacto constructivo.

El sector privado elogió con firmeza la eliminación de trabas burocráticas y tributarias que históricamente demoraban los proyectos inmobiliarios. La simplificación de los esquemas de recaudación comunal permitió que los plazos de ejecución técnica se redujeran a menos de la mitad del tiempo habitual de los municipios de la región.

Programa Aforo Cero: Una medida municipal orientada a eximir de tasas específicas a las construcciones que inicien obras inmediatas.

Una medida municipal orientada a eximir de tasas específicas a las construcciones que inicien obras inmediatas. Eliminación de tributos: La gestión comunal suprimió un total de 101 aranceles internos para aliviar los costos operativos fijos de los inversores.

La gestión comunal suprimió un total de 101 aranceles internos para aliviar los costos operativos fijos de los inversores. Guaymallén Invierte con Vos: El plan de incentivos fiscales al que adhirieron los comerciantes para la apertura ágil de sus locales.

El plan de incentivos fiscales al que adhirieron los comerciantes para la apertura ágil de sus locales. Aperturas de calles: Las conexiones viales de Lamadrid, Cochabamba y la futura vinculación de calle Alsina mejoran los accesos a los predios.

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¿De qué se trata el nuevo polo de oficinas premium presentado por la firma Laugero?

El tercer gran anuncio de la jornada estuvo centrado en la presentación de "NODO Office", un ambicioso desarrollo corporativo llevado adelante por Laugero Desarrollos, bajo la dirección de Santiago y Marcos Laugero. El complejo está diseñado específicamente para albergar oficinas profesionales premium y promover la creación de comunidades empresariales en un entorno conectado. El edificio cuenta con salida directa hacia la calle Uspallata, en la lateral este del Acceso Sur.

Cornejo, Guaymallén, obras privadas El sector privado elogió la eliminación de trabas burocráticas y tributarias que implementó Guaymallén

Este centro de negocios corporativos se encuentra íntimamente integrado al proyecto residencial de las "Torres Cardinales" (Norte y Sur), que actualmente se construyen en el mismo predio de calle Las Cañas al 900. Santiago Laugero destacó que el proyecto no sería una realidad sin el apoyo de las normativas de promoción económica vigentes. Las autoridades provinciales recordaron que estas inauguraciones forman parte de los acuerdos marco que originalmente preveían desembolsos por más de 500 millones de dólares en la región.