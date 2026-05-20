Guaymallén remata autos y motos secuestrados: cómo participar de la subasta
La Municipalidad de Guaymallén realizará una nueva subasta pública de vehículos retenidos por infracciones viales y alojados en la playa de secuestros comunal. Buscan liberar espacio y avanzar con el ordenamiento del predio.
Guaymallén saca a remate 12 autos y 30 motos alojadas en la Playa de Secuestros municipal
La Municipalidad de Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos alojados en la playa de secuestros comunal. En esta oportunidad, saldrán a subasta 12 autos y 30 motos retenidos por infracciones viales y que permanecen desde hace meses en el predio municipal.
El remate se llevará a cabo en la Oficina de Subastas Judiciales del Poder Judicial de Mendoza y forma parte de la política que impulsa la comuna para liberar espacio en la playa de secuestros y reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de vehículos abandonados.
Desde el municipio explicaron que muchos propietarios optan por no retirar los rodados debido a los costos vinculados a multas, acarreo y estadía, situación que provoca una creciente saturación del predio.
Actualmente, la playa municipal alberga cientos de autos y motos retenidos. De hecho, Guaymallén ya avanzó este año en un esquema de gestión integral junto al Gobierno provincial para agilizar la compactación y remate de vehículos secuestrados.
Según detalló la comuna, los vehículos podrán ser adquiridos por particulares mediante subasta pública judicial. Los interesados deberán concurrir con DNI y cumplir con las condiciones establecidas para participar de la puja.
La subasta se realizará en tres jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30; mientras que la exhibición será 21 y 29 de mayo de 10 a 12.
La normativa vigente habilita a los municipios a rematar vehículos que permanezcan por más de seis meses en la playa de secuestros, siempre que no existan impedimentos judiciales.
Entre los rodados que saldrán a remate hay autos de distintas marcas y modelos, además de motos de baja y media cilindrada. La comuna prevé que el proceso permita seguir recuperando espacio en el predio y avanzar con el ordenamiento de los vehículos retenidos.