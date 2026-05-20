Guaymallén remata autos y motos secuestrados: cómo participar de la subasta

Guaymallén saca a remate 12 autos y 30 motos alojadas en la Playa de Secuestros municipal

La Municipalidad de Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos alojados en la playa de secuestros comunal. En esta oportunidad, saldrán a subasta 12 autos y 30 motos retenidos por infracciones viales y que permanecen desde hace meses en el predio municipal.

El remate se llevará a cabo en la Oficina de Subastas Judiciales del Poder Judicial de Mendoza y forma parte de la política que impulsa la comuna para liberar espacio en la playa de secuestros y reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de vehículos abandonados.

Nuevo operativo de la Policía de Mendoza con secuestro masivo de motos

El plan que transforma residuos en trabajo e inclusión social en Guaymallén

Desde el municipio explicaron que muchos propietarios optan por no retirar los rodados debido a los costos vinculados a multas, acarreo y estadía, situación que provoca una creciente saturación del predio.

Actualmente, la playa municipal alberga cientos de autos y motos retenidos. De hecho, Guaymallén ya avanzó este año en un esquema de gestión integral junto al Gobierno provincial para agilizar la compactación y remate de vehículos secuestrados.

En 2024, el municipio ya había realizado varias subastas de vehículos, con decenas de motos y autos vendidos en distintas jornadas.

Cómo será el remate

Según detalló la comuna, los vehículos podrán ser adquiridos por particulares mediante subasta pública judicial. Los interesados deberán concurrir con DNI y cumplir con las condiciones establecidas para participar de la puja.

La subasta se realizará en tres jornadas: el viernes 22 de mayo desde las 10.30, el martes 26 de mayo desde las 9.30 y el viernes 1 de junio desde las 10.30; mientras que la exhibición será 21 y 29 de mayo de 10 a 12.

La normativa vigente habilita a los municipios a rematar vehículos que permanezcan por más de seis meses en la playa de secuestros, siempre que no existan impedimentos judiciales.

Entre los rodados que saldrán a remate hay autos de distintas marcas y modelos, además de motos de baja y media cilindrada. La comuna prevé que el proceso permita seguir recuperando espacio en el predio y avanzar con el ordenamiento de los vehículos retenidos.

Exhibición 21 de mayo – Remate 22 y 26 de mayo

PEUGEOT 504 XSD TF AÑO 1995

VOLKSWAGEN VW 1500 M 1.8- RURAL AÑO 1983

VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 30A AÑO 2008

PEUGEOT 405 GLD BERLINA AÑO 1994

CORVEN MIRAGE 110 AÑO 2015

MAVERICK TOP AÑO 2007

APPIA STRONGER 150 AÑO 2010

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

ZANELLA RX 150 AÑO 2017

ZANELLA RX 150 R AÑO 2013

CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015

ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010

MAVERICK CITY 125 AÑO 2011

KELLER KN150 AÑO 2011

BRAVA NEVADA 125 AÑO 2013

MOTOMEL CX150 AÑO 2013

MOTOMEL CG 150 AÑO 2015

GILERA SMASH AÑO 2008

SUMO SB110 AÑO 2006

MOTOMEL C150 SII AÑO 2014

GILERA VC150 AÑO 2010

CERRO CE 150-13 AÑO 2013

MOTOMEL C110 DLX AÑO 2014

FIAT 1500 AÑO 1966

MARCA FIAT SE 1.3 CL AÑO 1988

Exhibición 29 de mayo – Remate 1 de junio

REANAULT 12 TL M 1.6 AÑO 1994

RENAULT CLIO MIO 5P EXPRESSION PACK I AÑO 2013

VOLKSWAGEN GOL GL 1.6 MI AÑO 1998

FORD KA AÑO 1998

FORD ESCORT RURAL CLX 1.8 45B AÑO 1998

VOLSKWAGEN POINTER GL AÑO 1995

MOTOMEL C110 DLX AÑO 2012

GUERRERO G100 TRIP AÑO 2007

ZANELLA DUE CLASSIC AÑO 2010

GILERA VC150 AÑO 2010

BRAVA ALTINO 180 AÑO 2014

ZANELLA RX150 AÑO 2011

MOTOMEL MEDAL AÑO 2012

GILERA SMASH AÑO 2008

ZANELLA RX150 AÑO 2012

KELLER KN150-13 AÑO 2011

CERRO CE 150-13 AÑO 2013

IMSA IM 125 T AÑO 2009

CORVEN ENERGY 110 AÑO 2015

SUMO SB110 AÑO 2006

CORVEN HUNTER 150 AÑO 2015

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

MOTOMEL C150 SII AÑO 2017

GILERA SMASH AÑO 2019