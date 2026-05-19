20 de mayo de 2026
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Ejército Argentino

El Ejército licita 70 toneladas de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta en San Rafael

En una operación poco habitual, el Ejército Argentino busca poner en funcionamiento una Chevrolet S10 mediante un sistema de permuta.

El Ejército licita 70 toneladas de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta en San Rafael

El Ejército licita 70 toneladas de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta en San Rafael

Ejército Argentino
Por Sitio Andino Política

El Ejército Argentino abrió una licitación privada para concretar una operación poco habitual: entregar hasta 70.000 kilos de membrillos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010, perteneciente al establecimiento de Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento fue impulsado por la Dirección de Remonta y Veterinaria bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA, dentro del rubro comercial “Equipos”. El objeto formal del pliego es la “permuta de TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 modelo 2010 en Establecimiento Cuadro Nacional”.

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De acuerdo al documento oficial, la operación se realiza para poner en funcionamiento la camioneta del establecimiento. A cambio, la Dirección entregará hasta 70 toneladas de membrillos, que deberán ser retiradas por el adjudicatario en el predio de Cuadro Nacional, en San Rafael.

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La lógica de la licitación también resulta llamativa: ganará la oferta más conveniente, pero no por el precio más bajo en pesos, sino por la firma que pida la menor cantidad de kilos de membrillos a cambio del paquete de repuestos. El propio pliego aclara que el sistema COMPR.AR obliga a cargar un monto en dinero y que, por no tener una modalidad específica para intercambios no dinerarios, los oferentes deberán completar el “precio unitario” con la suma mínima de $0,000001.

Qué necesita el Ejército en San Rafael

La lista de autopartes exigidas incluye 31 ítems, entre los que se encuentran filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos, masas delanteras ABS, amortiguador diferencial; pastillas, cilindros, cinta y kit de reparación de freno, kit de embrague con crapodina, volante de embrague, bomba de agua, correa con accesorios, tensor y escobillas limpiaparabrisas.

El adjudicatario deberá entregar los repuestos en un plazo máximo de 30 días corridos y recién después podrá retirar los membrillos. Además, la fruta no podrá permanecer en el establecimiento más de 20 días hábiles luego de entregados los repuestos, y las autopartes deberán contar con una garantía mínima de seis meses por desperfectos.

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El pliego establece que todos los gastos de flete de los repuestos estarán a cargo del oferente y que las tasas, impuestos nacionales, provinciales y municipales, más los gastos derivados de la comercialización posterior de los membrillos, quedarán bajo responsabilidad exclusiva del adjudicatario.

El pliego también identifica a las autoridades con competencia en el procedimiento: el subdirector de Remonta y Veterinaria, coronel Ángel Octavio Peluffo, para autorizar la convocatoria, aprobar el pliego, dejar sin efecto o declarar desierto el trámite; y el director de Remonta y Veterinaria, general de brigada Julián Andrés Massi Filippa, para adjudicar o declarar fracasado el procedimiento.

La documentación oficial fue firmada en el sistema GDE: el pliego figura con fecha 9 de marzo de 2026 y firma del teniente primero Iván González Atia, mientras que las especificaciones técnicas aparecen fechadas el 10 de febrero de 2026 y firmadas por el mayor Juan José Van Lierde.

Con información de Noticias Argentinas.

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