La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz.

María Belén Castillo , dirigente del PRO que busca ocupar la banca suspendida de Janina Ortiz en la Legislatura de Mendoza mientras se resuelve su situación judicial, presentó una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi .

Se trata de quien fuera tercera en la lista de La Unión Mendocina (LUM) -detrás de José Caviglia, reconocido referente del Partido Libertario que falleció el año pasado- en las elecciones de 2023 en la que la exsecretaria de Gobierno de Las Heras fue electa diputada. Es por eso que reclama que "el Peti", como máxima autoridad de la Cámara baja, avance en el reemplazo de Ortiz para poder ocupar ese escaño .

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Desde que fue suspendida en la Cámara baja en marzo de 2024 por “comportamiento indigno” tras el escándalo en la Municipalidad de Las Heras que la tuvo como protagonista junto al exintendente Daniel Orozco , hoy ambos comprometidos con la Justicia por presunto manejo irregular de fondos, ese lugar no fue ocupado .

Castillo realizó una denuncia por presunto abuso de autoridad y omisión de sus deberes. Considera que no reemplazar esa banca y funcionar con 47 de los 48 legisladores afecta a la institucional de la Casa de las Leyes. Según expresó esta decisión fue tomada "arbitrariamente" para prolongar una " situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos ".

Qué dice la denuncia

La denuncia de la dirigente del PRO, quien considera que le corresponder el escaño, apunta a Lombardi y a "quienes resulten penalmente responsables por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina, calificando legalmente los hechos, prima facie, como abuso de autoridad y omisión de los deberes de oficio".

En el mismo sentido, argumentó: "La permanencia prolongada de una banca sin ejercicio efectivo de representación legislativa implicaría una afectación concreta al derecho de representación política de los ciudadanos de la Primera Sección Electoral y al normal funcionamiento institucional de la Honorable Cámara de Diputados".

Janina Ortiz Janina Ortiz fue suspendida hasta que se resuelva su situación judicial. Foto: Yemel Fil

La respuesta de Andrés Lombardi

Luego de la denuncia, Lombardi señaló que tomó conocimiento de la presentación judicial y afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de la Cámara de Diputados.

“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó. Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora.

“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.

Además, remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que esa medida "permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite".