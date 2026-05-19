19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Andrés Lombardi

La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, fue denunciado por María Belén Castillo por "abuso de autoridad".

La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz.

La respuesta de Andrés Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

María Belén Castillo, dirigente del PRO que busca ocupar la banca suspendida de Janina Ortiz en la Legislatura de Mendoza mientras se resuelve su situación judicial, presentó una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Se trata de quien fuera tercera en la lista de La Unión Mendocina (LUM) -detrás de José Caviglia, reconocido referente del Partido Libertario que falleció el año pasado- en las elecciones de 2023 en la que la exsecretaria de Gobierno de Las Heras fue electa diputada. Es por eso que reclama que "el Peti", como máxima autoridad de la Cámara baja, avance en el reemplazo de Ortiz para poder ocupar ese escaño.

Lee además
Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor
A cuidar el gas Se acaban los subsidios de zona fria para la mayoría de lo s usuarios

Zona Fría en riesgo: millones de hogares podrían perder descuentos en la factura de gas

Castillo realizó una denuncia por presunto abuso de autoridad y omisión de sus deberes. Considera que no reemplazar esa banca y funcionar con 47 de los 48 legisladores afecta a la institucional de la Casa de las Leyes. Según expresó esta decisión fue tomada "arbitrariamente" para prolongar una "situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos".

Qué dice la denuncia

La denuncia de la dirigente del PRO, quien considera que le corresponder el escaño, apunta a Lombardi y a "quienes resulten penalmente responsables por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina, calificando legalmente los hechos, prima facie, como abuso de autoridad y omisión de los deberes de oficio".

En el mismo sentido, argumentó: "La permanencia prolongada de una banca sin ejercicio efectivo de representación legislativa implicaría una afectación concreta al derecho de representación política de los ciudadanos de la Primera Sección Electoral y al normal funcionamiento institucional de la Honorable Cámara de Diputados".

Janina Ortiz
Janina Ortiz fue suspendida hasta que se resuelva su situación judicial.

Janina Ortiz fue suspendida hasta que se resuelva su situación judicial.

La respuesta de Andrés Lombardi

Luego de la denuncia, Lombardi señaló que tomó conocimiento de la presentación judicial y afirmó que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia de la Cámara se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de la Cámara de Diputados.

“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó. Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora.

“Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.

Además, remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que esa medida "permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite".

Temas
Seguí leyendo

La crítica de una senadora mendocina a la ley de armas: "Pone en riesgo a la sociedad"

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Milei lleva la Semana Argentina a París: ¿Qué busca el Gobierno?

Interna en el Gobierno: piden la intervención de Javier Milei y el PRO le responde a Menem

Mendoza actualiza su inventario de gases de efecto invernadero y apunta a la carbono neutralidad

Luis Petri se despegó de la polémica por compras de aviones: "Lo denuncié yo"

El Gobierno recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

LO QUE SE LEE AHORA
Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional