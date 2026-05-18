18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Luis Petri

Luis Petri aseguró que denunció las irregularidades en compras de aviones de la Fuerza Aérea

El exministro de Defensa salió a responder tras la investigación publicada por Clarín sobre presuntos sobreprecios e irregularidades en la compra de aeronaves. Afirmó que él mismo impulsó la denuncia cuando tomó conocimiento del caso.

Petri salió a responder tras una denuncia de Clarín por compras de aviones en la Fuerza Aérea

Petri salió a responder tras una denuncia de Clarín por compras de aviones en la Fuerza Aérea

Por Sitio Andino Política

El ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri salió a hablar sobre supuestas irregularidades y sobreprecios en adquisiciones de aeronaves realizadas por la Fuerza Aérea Argentina, mientras estaba en el cargo. El diputado nacional aclaró que él mismo denunció la situación.

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"Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy", publicó Petri a través de sus redes sociales este domingo.

Así, el mendocino quiso despejar dudas sobre una posible complicidad durante su gestión al frente del ministerio.

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Qué dice la investigación de Clarín

La nota publicada por Clarín apuntó a la compra de un Embraer ERJ-140LR realizada en 2025 por unos 4 millones de dólares. Allí se señalaban supuestas inconsistencias en la licitación, cuestionamientos técnicos y diferencias de precios respecto de otras operaciones similares.

La investigación también mencionó que la aeronave ya estaba pintada con los colores de la Fuerza Aérea antes de concretarse la adquisición y sostuvo que existieron condiciones de pliego que habrían favorecido a un proveedor específico.

Sin embargo, desde Defensa aseguran que las adquisiciones forman parte de un proceso de recuperación operativa de capacidades que estaban deterioradas desde hace años y que la incorporación de aeronaves permitió reforzar tareas logísticas y de conectividad aérea.

La noticia sacudió directamente a las altas esferas de la Fuerza Aérea ya que cuestiona el rigor de los procesos de licitación y adjudicación gestionados por las autoridades castrenses.

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