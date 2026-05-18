Luis Petri aseguró que denunció las irregularidades en compras de aviones de la Fuerza Aérea
El exministro de Defensa salió a responder tras la investigación publicada por Clarín sobre presuntos sobreprecios e irregularidades en la compra de aeronaves. Afirmó que él mismo impulsó la denuncia cuando tomó conocimiento del caso.
Petri salió a responder tras una denuncia de Clarín por compras de aviones en la Fuerza Aérea
El ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri salió a hablar sobre supuestas irregularidades y sobreprecios en adquisiciones de aeronaves realizadas por la Fuerza Aérea Argentina, mientras estaba en el cargo. El diputado nacional aclaró que él mismo denunció la situación.
"Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy", publicó Petri a través de sus redes sociales este domingo.
Así, el mendocino quiso despejar dudas sobre una posible complicidad durante su gestión al frente del ministerio.
Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa.…
La nota publicada por Clarín apuntó a la compra de un Embraer ERJ-140LR realizada en 2025 por unos 4 millones de dólares. Allí se señalaban supuestas inconsistencias en la licitación, cuestionamientos técnicos y diferencias de precios respecto de otras operaciones similares.
La investigación también mencionó que la aeronave ya estaba pintada con los colores de la Fuerza Aérea antes de concretarse la adquisición y sostuvo que existieron condiciones de pliego que habrían favorecido a un proveedor específico.
Sin embargo, desde Defensa aseguran que las adquisiciones forman parte de un proceso de recuperación operativa de capacidades que estaban deterioradas desde hace años y que la incorporación de aeronaves permitió reforzar tareas logísticas y de conectividad aérea.
La noticia sacudió directamente a las altas esferas de la Fuerza Aérea ya que cuestiona el rigor de los procesos de licitación y adjudicación gestionados por las autoridades castrenses.