Escala la interna en el Gobierno nacional: piden la intervención de Javier Milei y el PRO contraataca.

La interna dentro del Gobierno nacional volvió a quedar expuesta este fin de semana en las redes sociales a partir de un episodio que tuvo como protagonista al presidente de la Cámara baja, Martín Menem . Un sector del oficialismo pide la intervención del mandatario Javier Milei y el PRO marca terreno.

Cuentas anónimas, sospechas y acusaciones internas dentro de La Libertad Avanza hicieron escalar el conflicto estos últimos días. Todo comenzó cuando Santiago Caputo difundió capturas de un perfil anónimo de X llamado @PeriodistaRufus, que estaría asociado al perfil personal de Instagram de Menem , con críticas hacia sectores del Gobierno.

Caputo también compartió publicaciones de cuentas libertarias que ironizaban sobre el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo , lo que generó enojos entre “Las Fuerzas del Cielo” y el núcleo político de Menem , alineado con Karina Milei, mano derecha del mandatario, informó Infobae.

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses. Uno de los episodios que tensaron la relación se registró en agosto, en la previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando los armadores dejaron afuera de las listas a los referentes de Las Fuerzas del Cielo. Desde Casa Rosada aseguraron que la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus -tras ser expuesta- fue sospechosa y la califican como "mal intencionada, pero muy conveniente y dócil".

Santiago Caputo Santiago Caputo, asesor presidencial.

En este contexto, varios integrantes del Gabinete reclaman la intervención del presidente Javier Milei, señaló Noticias Argentinas. "Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo", indicaron sobre la interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. A esto se suma el conflicto en el Gobierno por la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito.

Qué dijo Martín Menem sobre la cuenta con posteos contra el Gobierno

La cuenta @PeriodistaRufus que un sector de los libertarios se la atribuyen al presidente de la Cámara baja realizó diversas publicaciones. Una de ellas decía: "Impresionante el liderazgo y la capacidad de formación que tiene Karina Milei. Pocos lo entienden y muchos operan". Otro de los mensajes posteados por ese perfil anónimo: "Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre, Santiago Caputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco".

El domingo pasado, Menem envió un mensaje al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza donde reconoció que existió “un error involuntario del CM” (community manager) que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que detrás del episodio hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes”, comenzó el mensaje enviado por el titular de la Cámara de Diputados. La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

En otro tramo del mensaje, Menem buscó despegarse del contenido publicado por la cuenta anónima y sostuvo que el elemento central del episodio era únicamente la asociación técnica del link con su cuenta.

El PRO salió al cruce de Martín Menem

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, salió al cruce de las afirmaciones de Martín Menem, y dijo que resulta “poco ubicado” decir que una candidatura presidencial de Mauricio Macri es funcional a la vuelta del kirchnerismo, en diálogo con de Radio Rivadavia.

Cristian Ritondo.png Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados.

Menem había declarado que si el exmandatario fuera candidato el año próximo “le haría un favor al kirchnerismo” y consideró que en los comicios de 2027 “los votantes del PRO van a acompañar” a La Libertad Avanza. Al respecto, Ritondo sostuvo: “Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”.

“Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo, cuando ellos (por La Libertad Avanza) estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”, añadió el legislador de PRO.

En relación al vínculo del Gobierno con el partido amarillo recalcó que “tiene que haber un ida y vuelta, no solo pedirle favores al otro”, y remarcó: “Mauricio y el PRO siempre han demostrado el menor egoísmo que yo he visto en la política argentina”.