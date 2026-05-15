Javier Milei redobló sus ataques y volvió a cargar contra la prensa.

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo capítulo de exabruptos y confrontación directa con el periodismo . Durante una serie de entrevistas, el mandatario volvió a la carga con declaraciones polémicas y críticas hacia distintos periodistas.

En su participación en el canal de streaming Carajo, al analiza estadísticas demográficas del país, Milei lanzó insultos y acusaciones contra la conductora Débora Plager , a quien calificó de "sorete" y la acusó de ser parte de un "genocidio" . "¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?", afirmó.

El libertario vinculó la baja en la tasa de natalidad con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y señaló a Plager como una de las responsables ideológicas por su postura pública durante el debate parlamentario de dicha norma, informó Noticias Argentinas.

En su argumentación sostuvo que la disminución en la reproducción de la población es la prueba de una supuesta "masacre sistemática" y aseguró: "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos".

javier milei Presidente Javier Milei.

El mandatario también recurrió al insulto personal para descalificar las críticas de la periodista sobre la realidad económica de los jubilados: "Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda", agregó.

Pocas horas antes, Milei fue entrevistado por el ciclo de Alejandro Fantino en Neura, donde también apuntó contra opositores y otros comunicadores. “Lo mierda humana que son muchos periodistas”, expresó, antes de acusarlos de trabajar “para hundir el país” y beneficiar “a los hijos de puta que hundieron este país”.

En medio de sus críticas, el Presidente deslizó que un empresario habría intentado ofrecer coimas a integrantes de su gestión, aunque no dio nombres ni detalles sobre el episodio. “Si yo te bloqueo una coima y no te acepto una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado?”, planteó.

El mandatario sostuvo que los medios “se pusieron del lado del que quiso coimear” y afirmó que parte del periodismo actuó para debilitar las negociaciones económicas encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei, contra una exlibertaria

El mandatario se refirió también a la diputada Marcela Pagano, quien ingresó al Congreso como candidata libertaria, pero ahora pasó a ser opositora al Gobierno nacional. En las últimas semanas pidió la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito, y denunció a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por haber contratado en el Estado a su mejor amiga, informó La Nación.

"Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo", declaró Milei.