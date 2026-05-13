13 de mayo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

La imagen positiva de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo y llegó al 34,8%, dejándolo en el puesto 16 de 18 mandatarios medidos en la región.

Javier Milei se hunde en las encuestas y queda entre los peores valorados de América Latina

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Por Sitio Andino Política

Javier Milei atraviesa su momento de mayor debilidad frente a la opinión pública regional según los datos más recientes. La última encuesta de CB Global Data revela que el mandatario argentino cayó al puesto 16 de 18, con una aprobación de apenas el 34,8%. Este retroceso sostenido marca un agotamiento del fenómeno libertario tras cuatro meses consecutivos de caída.

Los números del retroceso y el peso de la encuesta

Para entender la magnitud del fenómeno, se debe mirar la tendencia: en solo cuatro meses, la aprobación del presidente pasó del octavo al decimosexto lugar. Cristian Buttié, director de CB Global Data, explicó que esta encuesta revela que la imagen positiva tocó su mínimo en mayo con un 34,8%, mientras que el rechazo hacia su figura no para de crecer.

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Actualmente, el 63% de los consultados tiene una percepción negativa de Javier Milei, desglosada en un 52,6% que la califica como "Muy mala" y un 10,4% como "Mala". En el lado opuesto, los sectores que aún lo apoyan se dividen en un 27,1% de imagen "Muy buena" y un 7,7% de "Buena". Estos datos sitúan al libertario apenas por encima de Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Balcázar (Perú), quienes cierran el ranking de los 18 jefes de Estado evaluados entre el 5 y el 9 de mayo.

Un ranking liderado por sus opuestos ideológicos

Lo que más llama la atención de esta encuesta es quiénes encabezan la lista de popularidad. Irónicamente, el podio lo lidera una figura que representa el modelo que el propio Javier Milei critica: Claudia Sheinbaum, de México, quien ostenta un 67,8% de aprobación, casi el doble que el mandatario argentino.

  • El podio regional: Claudia Sheinbaum (67,8%), Nayib Bukele de El Salvador (67,5%) y Luis Abinader de República Dominicana (60,2%).
  • Evolución de la caída: En febrero, Milei tenía 46,8%; en marzo, 42,3%; en abril, 36,2%; y en mayo cayó al 34,8%.
  • La imagen negativa: Pasó de un -51,7% en febrero a un alarmante 63% en la medición actual.
  • Crecimiento destacado: Mientras Milei baja, Daniel Noboa de Ecuador registró la mayor suba del mes con un +3,7%.
  • Prestigio técnico: El relevamiento cuenta con un margen de error de entre +/- 1,9% y 2,2%, lo que otorga una alta fidelidad a los resultados obtenidos.
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El desplome en la valoración de Javier Milei marca el fin del periodo de "luna de miel" que suelen tener las gestiones entrantes, enfrentándolo a una realidad donde el ajuste económico pesa más que la narrativa oficial. Con una imagen negativa que ya supera el 60% y un lugar persistente en el fondo del ranking latinoamericano, el Gobierno se ve obligado a gestionar con el nivel más bajo de consenso popular desde su asunción. Los datos de esta encuesta de CB Global Data no solo encienden las alarmas por la pérdida de apoyo, sino que exponen el desgaste de una figura que pasó de ser un fenómeno regional a uno de los mandatarios con menor aprobación del continente.

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