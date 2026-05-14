El gobierno nacional celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó que la inflación de abril fue del 2,6%, cifra que representa una baja después de diez meses de números en alza . El gobierno nacional celebró el nuevo dato y el Presidente indicó: "Retornando a la normalidad".

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE

"A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", expresó Javier Milei a través de X.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , manifestó que el nuevo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representa un nuevo comienzo en el camino a la desinflación.

RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu

"Es que el equilibrio fiscal nos llevará a niveles de inflación internacionales. Puede tardar un poco más o un poco menos. Pero el fin del camino es el mismo" - Federico Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2055020540209819769&partner=&hide_thread=false Se retoma el camino de La desinflación. Es que el equilibrio fiscal nos llevará a niveles de inflación internacionales. Puede tardar un poco más un poco menos. Pero el fin del camino es el mismo. Felicitaciones @LuisCaputoAR y @JMilei. VLLC! https://t.co/VBLYkxEOuF — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 14, 2026

El exministro de Defensa de la Nación y actual diputado nacional, Luis Petri, expresó que los datos muestran que la Argentina está en el camino correcto. "Bajo el liderazgo del Presidente, Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico. La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2055002588425441519&partner=&hide_thread=false Los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto.



Bajo el liderazgo del Presidente @JMilei, Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico.



La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de… https://t.co/qsZOvWuqxP — Luis Petri (@luispetri) May 14, 2026

La explicación del Ministro de Economía sobre las nuevas cifras del IPC

Según Luis Caputo, la inflación de abril fue la más baja en cinco meses. "La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", indicó.

Además, explicó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".