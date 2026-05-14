15 de mayo de 2026
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Inflación

El gobierno nacional celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

En abril, el Índice de Precios al Consumidor fue de 2,6%, después de un pico en marzo, del 3,4%. Qué dijeron los funcionarios nacionales.

El gobierno nacional celebró la baja de la inflación: Retornando a la normalidad

El gobierno nacional celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

Foto: @JMilei en X
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"A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", expresó Javier Milei a través de X.

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Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, manifestó que el nuevo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representa un nuevo comienzo en el camino a la desinflación.

"Es que el equilibrio fiscal nos llevará a niveles de inflación internacionales. Puede tardar un poco más o un poco menos. Pero el fin del camino es el mismo" - Federico Sturzenegger.
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El exministro de Defensa de la Nación y actual diputado nacional, Luis Petri, expresó que los datos muestran que la Argentina está en el camino correcto. "Bajo el liderazgo del Presidente, Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico. La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", indicó.

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La explicación del Ministro de Economía sobre las nuevas cifras del IPC

Según Luis Caputo, la inflación de abril fue la más baja en cinco meses. "La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", indicó.

Además, explicó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".

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