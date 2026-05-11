La inflación en CABA se desaceleró en abril 2026: qué rubros subieron y cuáles bajaron

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando llegó a 3%. El dato porteño aparece como un antecedente de cara al índice nacional que dará a conocer el INDEC este jueves 14 de mayo.
Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6% en CABA, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. Aunque el dato mensual mostró una baja respecto del mes anterior, algunos rubros sensibles para el bolsillo continúan mostrando subas importantes, especialmente transporte, combustibles y vivienda.
Transporte y combustibles volvieron a presionar sobre los precios
El rubro Transporte lideró los incrementos de abril con una variación del 5,4%, impulsado principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares. También incidieron las subas en pasajes aéreos y boletos de colectivo urbano.
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Transporte subió 5,4%.
En paralelo, los precios regulados aumentaron 3,3%, afectados además por las cuotas de medicina prepaga. Este comportamiento da cuenta del impacto que siguen teniendo los ajustes de servicios y tarifas sobre el índice general.
Por su parte, el rubro Vivienda, agua, electricidad y gas registró una suba del 2,2%, traccionada principalmente por alquileres y gastos comunes. Sin embargo, la caída en las tarifas de gas natural ayudó a moderar parcialmente el impacto del sector.
Alimentos mostró una suba más moderada
En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue de 1,4%, uno de los datos más observados por su incidencia directa sobre el consumo cotidiano.
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Bebidas no alcohólicas y alimentos también subieron.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el principal impulso dentro del rubro estuvo vinculado a leche, productos lácteos y huevos, que subieron 2,5%, y pan y cereales, con un alza del 2%. En contrapartida, las frutas mostraron una baja del 4,3%, lo que ayudó a contener parcialmente el indicador.
Además, la denominada inflación núcleo -medida a través del indicador Resto IPCBA- registró un incremento del 2,3%, mientras que tanto bienes como servicios avanzaron 2,5% durante abril.