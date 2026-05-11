11 de mayo de 2026
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Inflación

La inflación en CABA se desaceleró en abril 2026: qué rubros subieron y cuáles bajaron

La inflación en CABA se desaceleró respecto a marzo, pero algunos rubros sensibles continúan con aumentos. Los detalles.

La inflación en CABA se desaceleró en abril 2026: qué rubros subieron y cuáles bajaron

La inflación en CABA se desaceleró en abril 2026: qué rubros subieron y cuáles bajaron

Por Sitio Andino Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando llegó a 3%. El dato porteño aparece como un antecedente de cara al índice nacional que dará a conocer el INDEC este jueves 14 de mayo.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6% en CABA, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%. Aunque el dato mensual mostró una baja respecto del mes anterior, algunos rubros sensibles para el bolsillo continúan mostrando subas importantes, especialmente transporte, combustibles y vivienda.

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Transporte y combustibles volvieron a presionar sobre los precios

El rubro Transporte lideró los incrementos de abril con una variación del 5,4%, impulsado principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares. También incidieron las subas en pasajes aéreos y boletos de colectivo urbano.

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Transporte subió 5,4%.

Transporte subió 5,4%.

En paralelo, los precios regulados aumentaron 3,3%, afectados además por las cuotas de medicina prepaga. Este comportamiento da cuenta del impacto que siguen teniendo los ajustes de servicios y tarifas sobre el índice general.

Por su parte, el rubro Vivienda, agua, electricidad y gas registró una suba del 2,2%, traccionada principalmente por alquileres y gastos comunes. Sin embargo, la caída en las tarifas de gas natural ayudó a moderar parcialmente el impacto del sector.

Alimentos mostró una suba más moderada

En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue de 1,4%, uno de los datos más observados por su incidencia directa sobre el consumo cotidiano.

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Bebidas no alcohólicas y alimentos también subieron.

Bebidas no alcohólicas y alimentos también subieron.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el principal impulso dentro del rubro estuvo vinculado a leche, productos lácteos y huevos, que subieron 2,5%, y pan y cereales, con un alza del 2%. En contrapartida, las frutas mostraron una baja del 4,3%, lo que ayudó a contener parcialmente el indicador.

Además, la denominada inflación núcleo -medida a través del indicador Resto IPCBA- registró un incremento del 2,3%, mientras que tanto bienes como servicios avanzaron 2,5% durante abril.

Tras este dato, el foco ahora está puesto en el dato nacional que difundirá el INDEC este jueves, en un contexto donde la desaceleración de la inflación sigue siendo uno de los desafíos económicos del Gobierno nacional.

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