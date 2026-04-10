La inflación no baja: en CABA se aceleró al 3% en marzo de 2026

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió en marzo y marcó un incremento del 3% mensual , según el último informe oficial. De esta manera, el índice acumula una suba de 8,9% en el primer trimestre y alcanza el 32,1% interanual , en un dato que anticipa presión sobre el registro nacional.

El relevamiento del Instituto de Estadística porteño mostró que la dinámica de precios estuvo impulsada por servicios regulados, aumentos en combustibles y subas vinculadas a vivienda y educación . En ese contexto, el dato se posiciona como una antesala del índice nacional que dará a conocer el INDEC en los próximos días.

Inflación en Argentina: el piso del 3% se consolida y complica el plan económico

El mayor impacto en la suba de precios se explicó por el rubro vivienda , que avanzó 3,2% y estuvo impulsado por aumentos en alquileres , tarifas y gastos comunes . A esto se sumó el fuerte incremento en transporte , que registró una suba del 6% , traccionado por el alza de combustibles y el ajuste en el boleto de colectivo.

Vivienda, transporte y alimentos fueron los principales motores de la inflación en CABA.

En tanto, el rubro alimentos y bebidas mostró un incremento de 2,6% , con un fuerte impacto de las carnes, que subieron 6,3%. Según informó Infobae, este comportamiento fue parcialmente compensado por caídas en verduras y frutas, lo que ayudó a moderar el índice general.

Educación y servicios, con fuerte incidencia

Otro de los rubros con mayor incidencia fue educación, que subió a 8,6% por los aumentos en cuotas escolares, mientras que salud avanzó 2,4% impulsada por aumentos en medicina prepaga. En paralelo, los servicios en general mostraron una suba superior a la de los bienes, reflejando la presión de tarifas y costos regulados.

El informe también indicó que los precios regulados aumentaron 6,5% en el mes, mientras que los estacionales registraron una baja del 4,5%, principalmente por caídas en turismo y alojamiento. Aun así, la inflación núcleo se mantuvo elevada, con un avance del 2,7%, lo que marca la persistencia de la inercia inflacionaria.

image El martes 14 de abril se conocerá el dato nacional y de la provincia de Mendoza.

A la espera del dato nacional y el impacto en Mendoza

Con este escenario, los argentinos quedan expectantes por el dato que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo martes -consultoras privadas estiman que se ubicará en torno al 3%-, cuando se conocerá la inflación a nivel nacional.

En paralelo, la DEIE publicará el índice correspondiente a Mendoza, clave para medir el impacto de la dinámica de precios en nuestra provincia.