La inflación de marzo cerraría en el 3% y se consolida un nuevo piso para el Gobierno.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Javier Milei , la inflación no sale del centro del debate económico. Con el cierre de marzo, las estimaciones de las consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes rondará el 3%, lo que marcaría el décimo período consecutivo sin desaceleración.

El dato oficial, que publicará el Indec el martes 14 de abril, pondría fin a cualquier expectativa de mejora sostenida en el corto plazo.

La convergencia de factores que presionan sobre el índice inflacionario es variada y va desde la estacionalidad propia del inicio del ciclo escolar (que eleva los precios del rubro Educación cerca de un 12% según las mediciones privadas) hasta los incrementos en combustibles derivados del conflicto bélico en Medio Oriente . A ello se suman los ajustes tarifarios que el Gobierno sostiene como parte de su política de reducción del déficit fiscal . El resultado es un índice que, aunque no registra un salto abrupto, consolida un piso más alto que el que el mercado preveía semanas atrás.

Para comprender el fenómeno contrario a las promesas del Gobierno es necesario reconstruir el recorrido reciente. Tras los picos históricos de entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 (período en que el Gobierno devaluó el peso un 118%), la inflación inició una trayectoria descendente que llevó al IPC por debajo del 3% mensual en octubre de 2024. El mínimo del ciclo se alcanzó en mayo de 2025, cuando el índice marcó 1,6%. Un mes después, en junio, la tendencia se revirtió. Desde entonces, la inflación no ha vuelto a bajar.

Enero y febrero de este año registraron una variación idéntica del 2,9%, levemente por encima de las expectativas del mercado. La medición acumulada del primer bimestre arrojó un 5,9%. Marzo, según todas las proyecciones disponibles, cerrará en un nivel similar o superior, lo que extendería a diez meses la racha sin desinflación y acercaría el proceso a su cuarto trimestre consecutivo de aceleración.

El peso de los combustibles

Uno de los factores más analizados en las últimas semanas es el impacto del alza en naftas y gasoil. Desde el inicio del conflicto bélico en Irán, los precios de los combustibles acumularon incrementos de aproximadamente un 20%, con un ajuste adicional estimado en torno al 15% aún pendiente para alinearse con la paridad de exportación, según precisó el área de Research de Adcap Grupo Financiero.

La consultora Eco Go calculó un aumento promedio del 10% en combustibles durante el mes. En términos de impacto sobre el IPC, estimó un efecto directo de 0,38 puntos porcentuales y uno indirecto, derivado del traslado a costos logísticos y de producción, cercano a 0,2 puntos. Con esa base, Eco Go ajustó su proyección para marzo hasta el 3%.

Otras estimaciones son algo más moderadas en cuanto al peso específico de este factor.

image El peso de los combustibles en la inflación de marzo y abril promete no ser menor.

Alimentos y tarifas, presiones persistentes

Más allá de los combustibles, la consultora Analytica registró durante la tercera semana de marzo un aumento semanal del 1,1% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 2,0% mensual, una dinámica que sigue siendo elevada en uno de los rubros de mayor ponderación en el índice.

En ese rubro, la carne y el pollo concentran parte de la presión. La faena bovina cayó a niveles mínimos en 47 años, lo que mantiene la oferta restringida y sostiene los precios al alza. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, la tendencia podría prolongarse y continuar incidiendo sobre el IPC en los próximos meses.

Los ajustes tarifarios suman otra capa de presión. En un contexto en que el Gobierno recorta subsidios para preservar el superávit fiscal, las tarifas de servicios públicos acumulan incrementos que, si bien se encuentran en niveles históricamente bajos, todavía representan cerca del 1% del PBI en términos de gasto. La consultora PxQ advirtió que los efectos de primera vuelta de esos ajustes son inflacionarios y, a la vez, agravan la debilidad de la demanda, dado que la elasticidad-precio de los servicios públicos es baja: los hogares no reducen significativamente su consumo ante subas de tarifas, pero sí resignan capacidad de gasto en otros bienes.

El fin del ancla cambiaria

Para PxQ, la clave estructural del nuevo ciclo inflacionario es el fin del ancla cambiaria que estableció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril del año pasado. Desde entonces y hasta enero de 2026, la inflación promedió un 2,2% mensual, con las tarifas y los salarios operando como nuevas anclas en reemplazo del tipo de cambio. Sin embargo, ese esquema mostró sus límites: el uso de los salarios como ancla nominal impactó negativamente sobre el nivel de actividad y la recaudación, debilitando a su vez el ancla fiscal.

La desaceleración de la actividad económica reduce los ingresos públicos y obliga al Gobierno a buscar ajustes adicionales en el gasto, particularmente en subsidios. Esos recortes, a su vez, se traducen en aumentos de tarifas con efecto directo sobre los precios. “La inflación recuperó terreno”, sintetizó PxQ, “y vuelve al centro del debate económico”.