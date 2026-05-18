18 de mayo de 2026
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Atención jubilados: cuándo cobran el aguinaldo y de cuánto será

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en junio el aguinaldo junto con el aumento mensual y el bono extraordinario.

Atención jubilados: cuándo cobran el aguinaldo y de cuánto será

Atención jubilados: cuándo cobran el aguinaldo y de cuánto será

Por Sitio Andino Economía

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en junio sus haberes con el aumento correspondiente al último dato que dio el INDEC sobre la inflación y también el Sueldo Anual Complementario (SAC), más bien conocido como aguinaldo.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, además de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

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Jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo a lo largo de junio.

Jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo a lo largo de junio.

La primera cuota del aguinaldo se paga junto con los haberes de junio, mientras que la segunda se acredita en diciembre. El monto corresponde al 50% del haber más alto cobrado entre enero y junio, sin contar bonos extraordinarios.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y cómo calcular el aguinaldo

En junio, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,6%, según la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC.

Con esta actualización:

  • La jubilación mínima será de $403.396,63.
  • La PUAM ascenderá a $322.717,30.
  • Las PNC por invalidez y vejez llegarán a $282.377,64.

Asimismo, el Gobierno continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000. Para quienes cobren más de la mínima, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar los $473.396,63.

Según informó Clarín, para calcular el aguinaldo se debe tomar el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre, sin incluir el bono extraordinario, ya que no forma parte del haber previsional.

Como junio tendrá el monto más alto del semestre por el aumento aplicado, ese será el valor de referencia para el cálculo del SAC.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados con aguinaldo incluido

Con los valores actualizados, los montos estimados quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilados de la mínima: $201.698,32 de aguinaldo.
  • Beneficiarios de PUAM: $161.358,65 de aguinaldo.
  • Titulares de PNC por invalidez y vejez: $141.188,82 de aguinaldo.
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Los jubilados de la mínima percibirán $201.698,32 de aguinaldo.

Los jubilados de la mínima percibirán $201.698,32 de aguinaldo.

Al sumar haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario, el total a cobrar sería:

  • Jubilación mínima: $675.094,95.
  • PUAM: $554.075,95.
  • PNC por invalidez y vejez: $493.566,46.

Cuándo cobran el aguinaldo de junio los jubilados

La ANSES liquidará el aguinaldo de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El pago llegará junto con los haberes mensuales de junio.

El calendario se organizará, como todos los meses, según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde el lunes 8 de junio, mientras que quienes superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

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