14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este jueves 14 de mayo de 2026

ANSES informa que sigue el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También se abonan la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este jueves 14 de mayo de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 14 de mayo de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 14 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Lee además
ANSES: quiénes cobran este miércoles 13 de mayo de 2026

ANSES confirmó los pagos del 13 de mayo: mirá si cobrás este miércoles
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

Atención beneficiarios: cuánto paga ANSES por la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 14 de mayo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 3, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 3 podrán cobrar este beneficio a través de Anses

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 3, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 2 y 3, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 6 y 7 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Calendario, anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo

Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Desempleo Plan 2

  • Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Cobran hoy en ANSES: el calendario completo de este 12 de mayo de 2026

Quiénes cobran este lunes 11 de mayo según el cronograma de ANSES

Ya se sabe cuánto pagará ANSES por el Complemento Leche en mayo 2026

Ya se sabe cuánto y cuándo se cobrarán las PNC de ANSES en mayo de 2026

Este viernes paga ANSES: revisá si te toca cobrar el 8 de mayo

ANSES confirma pagos este jueves 7 de mayo: ¿sos uno de los beneficiarios?

Cobran hoy ANSES: chequeá si te depositan este miércoles 6 de mayo

Volver al Trabajo sigue tras el fallo judicial: cuánto y cuándo cobrás en mayo 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Referentes del vino analizaron cómo superar la crisis de la vitivinicultura, en la Sitevinitech 2026

Los principales problemas que frenan al vino argentino, según referentes de bodegas y economistas

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Nueve personas ganaron $35 millones en el Quini 6: revisá los números y todos los premios

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Allanamientos de la Policía Federal en los departamentos de Malargüe y Godoy Cruz.

Así funcionaba la red familiar investigada por venta de drogas en Malargüe

El Jefe de Gabinete arriba a Mendoza este jueves.

El intendente anfitrión de Adorni se quejó por su visita a Mendoza: "Debería renunciar"