12 de mayo de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

La Prestación Alimentar que entrega la Anses es una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Conocé cuándo y cuánto se acreditará este mayo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en mayo 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual otorgado por Anses para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. En esta nota te contamos en detalle cuánto cobrarán los beneficiarios y las fechas de pago de mayo.

Todo sobre la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

Según la información oficial, el monto del beneficio registró un aumento del 38%, por lo que en mayo los beneficiarios recibirán nuevos valores actualizados. De esta manera, las cifras se diferenciarán de las otorgadas en meses anteriores, ya que el importe se mantuvo congelado durante casi dos años sin actualizaciones para los titulares.

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Con esta actualización, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de la Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425

Una vez aclarado esto, la Prestación Alimentar se paga en conjunto con las siguientes asistencias que distribuye la Anses:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 1: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 2: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 3: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 4: 15 de mayo
  • Documentos terminados en 5: 18 de mayo
  • Documentos terminados en 6: 19 de mayo
  • Documentos terminados en 7: 20 de mayo
  • Documentos terminados en 8: 21 de mayo
  • Documentos terminados en 9: 22 de mayo

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Si querés consultar el calendario de pagos completo para mayo, hacé clic acá. Por otro lado, todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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