Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , continúa internado en observación y este lunes por la noche se conoció un nuevo parte médico que llevó mayor precisión sobre su estado de salud.

Según informaron oficialmente, el hisopado realizado al jefe comunal arrojó resultado positivo para gripe influenza , lo que explica el cuadro que lo obligó a ser hospitalizado .

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Preocupación por la salud de Marcos Calvente: fue internado y quedó en observación

De acuerdo al comunicado, la influenza es una infección respiratoria viral que puede generar fiebre alta, malestar general y posibles complicaciones , sobre todo en un contexto de alta circulación de virus estacionales.

En ese marco, se indicó que Calvente se encuentra estable y p resenta una evolución favorable . Pese a esa mejora, los médicos resolvieron que permanezca internado al menos un día más en observación , con el objetivo de monitorear de cerca la evolución del cuadro.

Marcos Calvente, intendente Guaymallén, entrevista en sitio andino, andino streaming Marcos Calvente continuará internado. Foto: Daniel Cano

Cómo sigue la recuperación de Marcos Calvente

Desde el entorno del intendente explicaron que, una vez que reciba el alta médica, deberá cumplir con aislamiento durante los días posteriores, siguiendo las indicaciones profesionales.

La medida apunta a garantizar una recuperación completa y evitar posibles contagios, en un contexto sanitario donde se registra una mayor circulación de enfermedades respiratorias.

Circulación de gripe en Mendoza: la importancia de la prevención

En el parte también se hizo hincapié en la importancia de la prevención. En ese sentido, las autoridades recordaron que la vacunación antigripal es la principal herramienta para reducir riesgos, complicaciones y cuadros graves.

La recomendación cobra especial relevancia en:

Personas con factores de riesgo

Adultos mayores

Contextos de alta circulación viral

La enfermedad de Marcos Calvente

El intendente Calvente había sido internado por un cuadro febril que requería estudios y seguimiento médico, lo que generó preocupación en el ámbito político local.

Con este nuevo parte, se confirmó el diagnóstico y se llevó tranquilidad sobre su evolución, aunque se mantendrá bajo control médico por precaución.