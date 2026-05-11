Se confirmó la enfermedad que afecta al intendente Marcos Calvente: cómo evoluciona

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, continúa internado en observación y este lunes por la noche se conoció un nuevo parte médico que llevó mayor precisión sobre su estado de salud.
El intendente de Guaymallén continúa internado en observación. El último parte confirmó el diagnóstico y detalló cómo sigue su evolución.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, continúa internado en observación y este lunes por la noche se conoció un nuevo parte médico que llevó mayor precisión sobre su estado de salud.
Según informaron oficialmente, el hisopado realizado al jefe comunal arrojó resultado positivo para gripe influenza, lo que explica el cuadro que lo obligó a ser hospitalizado.
De acuerdo al comunicado, la influenza es una infección respiratoria viral que puede generar fiebre alta, malestar general y posibles complicaciones, sobre todo en un contexto de alta circulación de virus estacionales.
En ese marco, se indicó que Calvente se encuentra estable y presenta una evolución favorable. Pese a esa mejora, los médicos resolvieron que permanezca internado al menos un día más en observación, con el objetivo de monitorear de cerca la evolución del cuadro.
Desde el entorno del intendente explicaron que, una vez que reciba el alta médica, deberá cumplir con aislamiento durante los días posteriores, siguiendo las indicaciones profesionales.
La medida apunta a garantizar una recuperación completa y evitar posibles contagios, en un contexto sanitario donde se registra una mayor circulación de enfermedades respiratorias.
En el parte también se hizo hincapié en la importancia de la prevención. En ese sentido, las autoridades recordaron que la vacunación antigripal es la principal herramienta para reducir riesgos, complicaciones y cuadros graves.
La recomendación cobra especial relevancia en:
El intendente Calvente había sido internado por un cuadro febril que requería estudios y seguimiento médico, lo que generó preocupación en el ámbito político local.
Con este nuevo parte, se confirmó el diagnóstico y se llevó tranquilidad sobre su evolución, aunque se mantendrá bajo control médico por precaución.